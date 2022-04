Blinken und Austin reisen nach Kiew, um Selenskyj zu treffen

Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin besuchten die ukrainische Hauptstadt, wo sie sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und anderen ukrainischen Beamten trafen, was sie zu den ranghöchsten US-Beamten macht, die das Land seit Beginn der russischen Invasion Ende Februar besucht haben.

Während ihres Aufenthalts in Kiew trafen sich Blinken und Austin mit Zelensky, Außenminister Dmytro Kuleba, Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov und Innenminister Denys Monastrysky zu einem ausgedehnten bilateralen Treffen von etwa 90 Minuten, sagte der oberste Beamte des Außenministeriums.

Bei einer Pressekonferenz an einem unbekannten Ort in Polen nahe der ukrainischen Grenze am Montag nach seiner Reise nach Kiew sagte Blinken gegenüber Reportern, dass russische Versuche, „die Ukraine zu unterjochen und ihre Unabhängigkeit zu erlangen“, „fehlgeschlagen“ seien.

„Russland hat als Hauptziel versucht, die Ukraine vollständig zu unterjochen, um ihr ihre Souveränität zu nehmen, ihre Unabhängigkeit zu nehmen – das ist gescheitert. Es hat versucht, die Macht seiner Armee und seiner Wirtschaft zu behaupten, wir sehen natürlich nur das Gegenteil , eine Armee, die dramatisch unterdurchschnittlich ist, und eine Wirtschaft, die wegen der Sanktionen in Trümmern liegt“, sagte Blinken.

„Wir wissen nicht, wie der Rest dieses Krieges ausgehen wird, aber wir wissen, dass eine souveräne und unabhängige Ukraine viel länger bestehen wird, als Wladimir Putin auf der Bühne ist“, sagte er.

Als Teil der Wiederaufnahme der diplomatischen Präsenz der USA in der Ukraine werden Diplomaten „mit Tagesausflügen nach Lemberg beginnen“ und „schließlich in andere Teile des Landes reisen und schließlich ihre Präsenz in Kiew wieder aufnehmen“, sagte ein hochrangiger Beamter des Außenministeriums. .

Blinken und Austin erörterten die Absicht der Biden-Regierung, zusätzliche ausländische Militärmittel in Höhe von 713 Millionen US-Dollar bereitzustellen, um der Ukraine beim Übergang zu NATO-kompatiblen Systemen zu helfen, so der hochrangige Beamte des Außenministeriums und ein hochrangiger Beamter des Verteidigungsministeriums, sowie die jüngsten US-Militärhilfelieferungen. in der Ukraine und die kontinuierliche Ausbildung ukrainischer Soldaten.

Zelensky am Samstag bekannt gegeben dass Blinken und Austin Kiew besuchen würden, und das Weiße Haus lehnte es damals ab, sich dazu zu äußern.

Die beiden Beamten informierten die Presse, die kurz vor der geplanten Ankunft von Blinken und Austin in Kiew in die Gegend gereist war; das reisende amerikanische Pressekorps reiste nicht mit den Sekretären in die ukrainische Hauptstadt.

Sie besprachen auch diplomatische Bemühungen, die die Ukrainer mit den Russen unternehmen, sagte der hochrangige Beamte des Außenministeriums.

In der Hintergrundbesprechung stellten Beamte klar, dass das US-Militär weiterhin nicht direkt in den Krieg verwickelt sein werde.

„Der Präsident hat sehr deutlich gemacht, dass es keine US-Truppen geben wird, die in der Ukraine kämpfen werden, und das schließt den Himmel über der Ukraine ein“, sagte der Verteidigungsbeamte und fügte hinzu: „Dieser Besuch lässt keine Vorhersagen über eine echte Beteiligung amerikanischer Streitkräfte zu.“

Während Beamte die Reise als Beweis für das Engagement der USA für die Ukraine begrüßten, müssen sie sich auch gefragt haben, warum Biden die Reise nicht selbst unternommen hat.

„Der Präsident der Vereinigten Staaten ist in Bezug auf Reisen etwas einzigartig. Das geht also weit über das hinaus, was ein Kabinettssekretär oder praktisch jeder andere Weltführer brauchen würde“, bemerkte der Beamte des Außenministeriums.

Der britische Premierminister Boris Johnson besuchte das Land Anfang dieses Monats. Hochrangige Vertreter der EU und des Baltikums besuchten auch Selenskyj in Kiew.

Der Besuch von Blinken und Austin erfolgte, als die erste Tranche von etwa 50 Ukrainern eine Artillerieausbildung in einem Land außerhalb der Ukraine absolvieren wird, sagte der Verteidigungsbeamte. Eine weitere Tranche von rund 50 Ukrainern werde ebenfalls bald mit dem Training beginnen, sagte der Verteidigungsbeamte.

„Die erste Tranche der Artillerieausbildung ist abgeschlossen“, sagte Pentagon-Sprecher John Kirby gegenüber Reportern, die am Sonntag während eines Briefings in Polen mit den Sekretären in die Region gereist waren. „Wir bilden Soldaten aus, die zurückkommen, und ihre Kollegen werden in der Lage sein, den Systemen zu folgen und sie zu kennen.“

Einige der Haubitzen, die in der enthalten sind neustes militärisches Hilfspaket für die Ukraine sind bereits im Land, sagte der Verteidigungsbeamte. Haubitzen sollten in dieser Phase des Krieges effektiv sein, da sie in den Donbass verlegt werden, wo das Gelände für „Langstrecken“-Waffen geeignet ist, sagte Kirby.

Kirby bemerkte die Geschwindigkeit, mit der militärische Hilfslieferungen in der Ukraine eintrafen, und sagte, die Entscheidung, die Hilfslieferungen einzusetzen, sei Sache der Ukrainer.

„Es dauert nicht länger als 24 bis 48 Stunden, je nachdem, was verschifft wird und ob ein Bodentransport verfügbar ist, um es in die Ukraine zu bringen“, sagte Kirby. „Wie wir bereits gesagt haben, wenn (Hilfe) in ukrainische Hände übergeht, ist es ukrainisches Eigentum, und wir schreiben ihnen nicht vor, wie schnell sie es an die Front bringen oder welche Einheiten sie bekommen.“

Militärbeamte haben gegenüber Reportern die anhaltende Besorgnis der NATO-Staaten über die Bedrohung beschrieben, die Russland für sie darstellt.

„Nicht nur hier in Polen, ich denke, viele Länder sind besorgt über die nächsten Schritte Russlands“, sagte Generalleutnant John Stephen Kolasheski, kommandierender General des V Corps in Polen. „Und wir sind sehr froh, dass das US-Militär hier Seite an Seite arbeitet – ihnen hilft, ihre Fähigkeiten und Fähigkeiten zu entwickeln. … Ich denke, sie erkennen, dass Russland jetzt eine Bedrohung ist und in Zukunft sein wird.“