Berichten zufolge sind die Mitarbeiter von Nintendos Drittanbieter-Reparaturpartner mit Joy-Con-Reparaturen überfordert

Laut einem Bericht von Kotaku. Ein ehemaliger Vorgesetzter von United Radio aus New York, dem Unternehmen, das mit Nintendo zusammenarbeitet, um defekte Geräte zu reparieren, sagte Kotaku dass das hohe Volumen an Joy-Con-Reparaturen zu einer hohen Fluktuationsrate und „vielen“ Fehlern führte.

United Radio ist ein eigenes Unternehmen – Nintendo fungiert lediglich als Mittelsmann, wickelt die Kundenkommunikation ab und überlässt die Reparatur United Radio, das Nintendo-Kunden in der östlichen Hälfte der Vereinigten Staaten bedient. Die Allgegenwart der Joy-Con-Drift führte dazu, dass „leicht Tausende“ von Joy-Cons in einer einzigen Woche durch United Radio liefen, und veranlasste das Unternehmen, eine dedizierte Workstation für die Reparatur der Joy-Cons einzurichten, sagte der ehemalige Vorgesetzte. Kotaku.

Joy-Con-Drift ist ein weit verbreitetes Problem Dies führt dazu, dass Controller eine Bewegung ausführen, wenn keine vorhanden ist, was sich häufig darin äußert, dass sich Ihr Charakter auf dem Bildschirm bewegt, wenn Sie Ihre Daumenstifte nicht berühren. Obwohl viele Switch-Besitzer das hofften neues OLED-Modell würde die Joy-Con-Drift lösen, das Problem besteht weiterhin und Nintendo selbst hat vorgeschlagen, dass es möglicherweise nie behoben wird. 2019 Nintendo damit begonnen, den Joy-Con-Drift kostenlos zu reparierenauch mit abgelaufener Garantie.

Die meisten Leiharbeitnehmer hören nach zweieinhalb Monaten auf zu arbeiten

Entsprechend Kotaku, stellt United Radio viele Zeitarbeitskräfte über das Vermittlungsunternehmen Aerotek ein. Die Arbeiter könnten nach drei Monaten im Job als Vollzeitangestellte von United Radio eingestellt werden. Allerdings sagte der ehemalige Vorgesetzte Kotaku dass die meisten Zeitarbeitskräfte nach zweieinhalb Monaten aufhören, einfach nicht zur Arbeit erschienen sind oder gekündigt wurden. Dies hätte es erschwert, ein Team aus erfahrenen Arbeitern zusammenzustellen, was zwangsläufig zu Fehlern geführt hätte. In einem Beispiel für diese Fehler, ein Kunde auf Reddit sagte, dass ihr Switch mit den Sicherungsdaten einer anderen Person zurückgegeben wurde. Es gibt viele andere Beschwerden online, unter Berufung auf fehlerhafte Reparaturen, fehlende Komponenten, oder Schäden an ihrem System.

Eine hohe Fluktuationsrate war nicht das einzige Problem, das zu Reparaturfehlern beitrug – auch eine Sprachbarriere warf Probleme auf, sagte der ehemalige Supervisor. Kotaku. Der Vorgesetzte sagt, sie seien die einzigen Englischsprecher bei der Arbeit, was die Schulung der Mitarbeiter erschwerte. Zweisprachige Beschäftigte hätten oft als „Verbindungsperson“ fungieren sollen, um Informationen zwischen dem Ausbilder und dem Auszubildenden weiterzugeben.

Enge Durchlaufzeiten halfen auch nicht, diese Probleme zu lösen. Das sagte der ehemalige Vorgesetzte Kotaku dass United Radio einfach alle defekten Joy-Cons von 2017 bis 2018 ersetzen würde. Nach dieser Zeit hätten die Arbeiter 90 % der Joy-Cons innerhalb von vier Tagen nach Erhalt reparieren müssen. Es ist unklar, ob diese Richtlinien von Nintendo vorgeschrieben wurden. Die Kante kontaktierte Nintendo mit der Bitte um einen Kommentar, antwortete aber nicht sofort.

Wie Kotaku stellt fest, dass sich Nintendo nicht nur auf Vertragsmitarbeiter verlässt, um Reparaturen durchzuführen. Ehemalige und aktuelle Mitarbeiter der Nintendo-Zentrale in Redmond, Washington Erzählte Kotaku dass Nintendo Leiharbeiter für 11-Monats-Zyklen mit einer zweimonatigen (oder mehr) Pause dazwischen beschäftigt, wobei die Mitarbeiter während dieses Zeitfensters den Zugang zur Gesundheitsversorgung verlieren. Am Anfang der Woche, a Ein ehemaliger Nintendo-Mitarbeiter reichte eine Beschwerde ein mit dem National Labor Relations Board und behaupteten, sie seien von Nintendo und der Personalagentur Aston Carter gefeuert worden, weil sie versuchten, eine Gewerkschaft zu gründen.