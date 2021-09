Bill Gates verspottet die Milliardäre Elon Musk und Jeff Bezos wegen Weltraumrennens

Microsoft-Gründer Bill Gates hat die Milliardäre Elon Musk, Jeff EBzos und andere wegen ihrer Besessenheit von der Raumfahrt angegriffen. Gates machte die Bemerkungen während eines Interviews mit James Corden.

Gates wurde am Mittwoch in der Late Show von Moderator James Corden begrüßt, der dann einen Auszug aus dem Interview teilte. In dem kurzen Clip beginnt Corden damit, sich bei Gates dafür zu bedanken, dass er “der Milliardär ist, der noch nicht versucht, dem Planeten Erde auf einem Raumschiff zu entkommen”.

Es sei daran erinnert, dass SpaceX von Tesla-CEO Elon Musk kürzlich vier Personen auf einer dreitägigen Mission ins All beförderte, während Jeff Bezos, Gründer von Blue Origin, im Juli zum Weltraumrand ging. Ebenso schrieb der Milliardär der Virgin Group, Richard Branson, Geschichte, als er mit seinem Virgin Galactic-Raketenflugzeug mehr als 80 Kilometer über die Wüste von New Mexico flog.

Aber im Gegensatz zu anderen Milliardären hat Bill Gates kein Interesse gezeigt, sich dem Weltraumrennen anzuschließen. Der Milliardärs-Gründer von Microsoft erklärte Corden den Grund, als er fragte: “Warum sind Milliardäre gerade so besessen davon?”

“Ich weiß es nicht”, antwortete Gates und fügte hinzu: “Ich bin besessen von Dingen wie Malaria und HIV und davon, diese Krankheiten loszuwerden, und ich würde wahrscheinlich Leute bei Cocktails langweilen, die über Krankheiten sprechen. ‘Weltraum? Wissen Sie, wir haben” hier auf Erden viel zu tun.”

Danke für die Einladung zur Sendung, @JKCorden! Und vielen Dank an alle Late-Night-Moderatoren, die sich auf diese kritische Herausforderung konzentriert haben. Ich bin zuversichtlich, dass wir zusammenkommen, um eine Klimakatastrophe zu verhindern. https://t.co/D8bDBA2NOQ – Bill Gates (@BillGates) 24. September 2021

„Danke, dass du mich in die Show eingeladen hast, @JKCorden“, twitterte er danach. “Und vielen Dank an alle Late-Night-Gastgeber, die sich auf diese kritische Herausforderung konzentriert haben. Ich bin optimistisch, dass wir gemeinsam eine Klimakatastrophe abwenden können.”

Inzwischen ist Gates’ Video viral geworden und wurde über 1,3 lakh Mal auf Twitter angesehen.

“So wahr Mr. Bill Gates!” schrieb eine Person im Kommentarbereich.

„Sehr gut gesagt“, stimmte ein anderer zu.

Ein dritter Twitter-Nutzer nannte ihn einen “Classiest Burn”.