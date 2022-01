Big Tech nimmt mehr Hits ein, während Amazon rockt

Es war eine gute Woche, um schlechte Online-Inhalte zu bereinigen. Das Europäische Parlament hat den Digital Services Act (DSA) am Donnerstag, den 20. Januar, durch einen Erdrutsch angenommen. Dieses Gesetz modifiziert die Regeln zum Umgang mit rechtswidrigen oder potenziell gefährlichen Inhalten im Internet, die Haftung von Online-Anbietern für fremde Inhalte und die Prüfpflichten von Drittanbietern.

„Wir stellen jetzt unsere Online-Umgebung demokratisch wieder her“, sagte er Christel Schaldemose, Mitglied des Europäischen Parlaments und Befürworter dieser Verordnung.

Diese Maßnahme ist nicht nur für alle Anbieter digitaler Dienste, einschließlich sozialer Medien und Online-Marktplätze, relevant, sondern auch für ihre geschäftlichen Nutzer und Kunden. Die Verpflichtungen sind für Big-Tech-Unternehmen strenger.

In einem wegweisenden Urteil hat die österreichische Datenschutzbehörde entschieden, dass die fortgesetzte Nutzung von Google Analytics gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union verstößt, eine Entscheidung, die erhebliche Auswirkungen auf amerikanische Cloud-Dienste haben könnte.

Das ist nach Angaben der Datenschutzgruppe noyb, die die Angelegenheit vor die Behörde gebracht und die Entscheidung am 13. Januar auf ihrer Website veröffentlicht hatte. Die Gruppe unter der Leitung von Datenschützer Max Schrems nannte die Entscheidung „bahnbrechend“.

„Das ist eine sehr detaillierte und weise Entscheidung“, sagte Schrems, dessen Gruppe es mit Apple und Facebook aufnahm.

In Großbritannien drehten sich die Köpfe um, nachdem Amazon – das ursprünglich beschlossen hatte, Visa als britische Zahlungsoption ab dem 19. Januar einzustellen – am 17. Januar seine Meinung geändert hatte und Kunden erlaubte, ihre Visa-Kreditkarten weiterhin zu verwenden.

Ursprünglich sagte Amazon, dass der Umzug aufgrund hoher Gebühren des Zahlungsabwicklers erfolgt sei.

Als Amazon vor seiner Kehrtwende stand, begann das DSGVO-Gesetz Big Tech finanziell zu belasten, wobei die Bußgelder im vergangenen Jahr fast versiebenfacht wurden.

Fast 1,1 Milliarden Euro (ca. 1,2 Milliarden US-Dollar) an Geldbußen wurden für eine Vielzahl von Verstößen gegen die strengen europäischen Datenschutzgesetze verhängt. gemäß zu einem aktuellen 20-seitigen Bericht von DLA Piper.

In der Zwischenzeit freuten sich Zahlungsunternehmen von Drittanbietern, als Apple ankündigte, dass es einem niederländischen Urteil folgen würde, das solche Optionen für Dating-Apps zulässt, berichtete Reuters am 15. Januar. Dies ist das erste Mal, dass der Technologieriese externe Zahlungen in einer iOS App Store-App erlaubt. .

Das Unternehmen plant, zwei „Rechte“ exklusiv für den niederländischen App Store freizugeben, die es Entwicklern ermöglichen, Zahlungssysteme von Drittanbietern für Dating-Apps hinzuzufügen und Benutzer ins Internet zu leiten, um Transaktionen abzuschließen.

Darüber hinaus ist Google Cloud in Südafrika eine Partnerschaft mit Comair eingegangen, dem Betreiber der Marke British Airways und der Billigfluggesellschaft Kulula in Südafrika.

Diese Zusammenarbeit soll die digitalen Transformationspläne des Luft- und Raumfahrtkonzerns vorantreiben und der Reisebranche helfen, wieder auf die Beine zu kommen. Am 17. Januar Bekanntmachung, sagte Comair, dass es seine Infrastrukturoptimierungspläne durch die Migration von sechs Rechenzentren zu Google Cloud abgeschlossen hat.

Die Migration der IT-Infrastruktur würde es der Fluggesellschaft ermöglichen, Workloads, einschließlich sicherer Kundendatensätze, Finanzdaten und Flugnavigationsinformationen, in der „saubersten Cloud der Branche“ zu betreiben.