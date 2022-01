Biden plant, Tausende Truppen nach Osteuropa und ins Baltikum zu entsenden

Die Gespräche fanden als Außenministerium statt befahl allen Familienmitgliedern des Personals der US-Botschaft in Kiew, die Ukraine zu verlassen, unter Berufung auf die Androhung einer russischen Militäraktion, und erlaubte auch einigen Botschaftsangestellten zu gehen, so hochrangige Beamte des Außenministeriums, die Reporter am Sonntag informierten. Die Beamten, die ebenfalls unter der Bedingung der Anonymität sprachen, weil sie nicht befugt waren, sich zu äußern, lehnten es ab zu sagen, wie viele Botschaftsmitarbeiter und ihre Familienangehörigen sich im Land aufhielten. Die Reduzierung des US-Botschaftspersonals ist eine gängige Vorsichtsmaßnahme im Falle von Konflikten oder anderen Krisen, die US-Diplomaten gefährden könnten.

Auf seiner Pressekonferenz letzte Woche sagte Herr Biden, er habe Herrn Putin gewarnt, dass eine russische Invasion in der Ukraine Washington dazu veranlassen würde, mehr Truppen in die Region zu schicken.

„Wir werden tatsächlich die Truppenpräsenz in Polen, Rumänien usw. erhöhen, wenn er tatsächlich umzieht“, sagte Biden. „Sie sind Teil der Nato.“

In einem Telefonat in diesem Monat warnte Verteidigungsminister Lloyd J. Austin III. seinen russischen Amtskollegen Sergey Shoygu, dass ein russischer Einmarsch in die Ukraine höchstwahrscheinlich genau zu dem Truppenaufbau führen würde, den sich Herr Biden derzeit vorstellt.

Zum Zeitpunkt des Telefonats – am 6. Januar – versuchte die Biden-Regierung immer noch, in ihrer Haltung gegenüber der Ukraine moderater zu sein. Aber nach erfolglosen Gesprächen zwischen Herrn Blinken und dem russischen Außenminister Sergej W. Lawrow am Freitag erwägt die Regierung eine härtere Haltung, die nicht nur diplomatische Optionen wie Sanktionen, sondern auch militärische Optionen wie die verstärkte militärische Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte und den Einsatz der USA umfasst Truppen in der Region.

„Dies ist eindeutig eine Reaktion auf die plötzliche Stationierung russischer Streitkräfte in Weißrussland, im Wesentlichen an der Grenze zur NATO“, sagte Evelyn Farkas, die oberste Vertreterin des Pentagon für Russland und die Ukraine unter der Verwaltung von Barack Obama. „Es ist unmöglich, dass die NATO in diesem politischen Kontext nicht auf einen so plötzlichen militärischen Schritt reagieren kann. Der Kreml muss begreifen, dass er mit all diesen Einsätzen die Situation nur verschlimmert und die Gefahr für alle Beteiligten, auch für sich selbst, erhöht.

Ein ehemaliger hochrangiger Pentagon-Beamter für Europa- und NATO-Politik, Jim Townsend, sagte, der Vorschlag der Regierung gehe nicht weit genug.