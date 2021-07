Bidens neuer kalter Krieg mit China wird zu einem Klimakollaps führen, warnen die Progressiven

Fortschrittliche Organisationen, darunter die Sunrise-Bewegung und die Union of Concerned Scientists, “fordern die Biden-Regierung und alle Mitglieder des Kongresses auf, den vorherrschenden antagonistischen Ansatz in den Beziehungen zwischen den USA und China zu vermeiden und Multilateralismus, Diplomatie und Zusammenarbeit mit China zu fördern, um das Problem zu lösen”. . die existenzielle Bedrohung durch die Klimakrise“, lesen wir in ihrem Brief. “Nichts Geringeres als die Zukunft unseres Planeten hängt vom Ende des neuen Kalten Krieges zwischen den USA und China ab.”

„Um die Klimakrise zu bewältigen und eine Weltwirtschaft aufzubauen, die für die Arbeiter des täglichen Bedarfs funktioniert – in den Vereinigten Staaten ebenso wie in China – müssen wir vom Wettbewerb zur Kooperation übergehen“, fuhren die Gruppen fort.

Der Kampf gegen regionale Menschenrechtsverletzungen und Übergriffe in China steht im Mittelpunkt von Bidens Außenpolitik, während der Kampf zwischen Demokratie amerikanischer Prägung und chinesischem Autoritarismus die Leitidee seiner Präsidentschaft ist. „Es ist klar, absolut klar … dass dies ein Kampf zwischen der Nützlichkeit von Demokratien im 21. Jahrhundert und Autokratien ist“, sagte Biden im April gegenüber Reportern.

Die Pattsituation hat zu eisigen Beziehungen zwischen den mächtigsten Ländern der Welt geführt, die in absehbarer Zeit nicht auftauen werden.

Progressive sagen, Biden muss das Blatt schnell wenden oder riskieren, zu scheitern eine weitere ihrer Prioritäten: den Klimawandel beenden. „Seine gesamte Agenda zum Klimawandel könnte bedroht werden, wenn seine Anti-China-Kampagne weitergeht und wächst“, sagte Erik Sperling, Geschäftsführer von Just Foreign Policy, einer der Gruppen, die den Brief unterzeichnet haben.

Dies ist nicht das erste Mal, dass sich Progressive gegen den chinesischen Ansatz der Regierung aussprechen. Im Mai haben prominente linke Abgeordnete und 60 Aktivistengruppen forderte den Präsidenten auf, China nicht zur Sowjetunion des 21. Jahrhunderts zu machen. “Wir müssen zwischen berechtigter Kritik an der Menschenrechtsbilanz der chinesischen Regierung und einer Mentalität des Kalten Krieges unterscheiden, die China als Sündenbock für unsere eigenen innenpolitischen Probleme benutzt und chinesische Amerikaner dämonisiert”, sagte der Abgeordnete Ilhan Omar (D-Minn.) Zeit.

Und letzte Woche, fast 30 Organisationen drängten Präsident Nancy Pelosi, eine weniger konfrontative Version der Anti-China-Gesetzgebung zu unterstützen seinen Weg durch den Kongress.

Der Druck lässt nicht nach. „Wir brauchen einen strategischen Ansatz Chinas, der unserer nationalen Sicherheit und wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit Priorität einräumt und gleichzeitig Räume für die Zusammenarbeit beim Klimawandel und anderen globalen Fragen schafft. Ich hätte einen kooperativen Ansatz. Es ist früh zu sagen, wie sich der Ansatz der Regierung entwickeln wird“, sagte Repräsentant Ro Khanna (D-Calif.), ein prominenter Kongressabgeordneter.

Dies bringt Khanna und andere in Konflikt mit gemäßigten Demokraten, wie dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Senats, Robert Menendez (DN.J.), die argumentieren, dass die Maßnahmen der chinesischen Regierung auf starken Widerstand aus den Vereinigten Staaten stoßen. „Es besteht kein Zweifel, dass China und die Kommunistische Partei unter Xi Jinpings Marke des Hypernationalismus anders sind als jede Herausforderung, der Amerika jemals gegenüberstand“, sagte er im April.

Aber dieser neue Brief ist ein weiterer allmählicher Schlag über den Bogen, und sie wollen den Präsidenten wissen lassen, dass sein chinesischer Ansatz die Welt zum Untergang bringt. “Das ist ein kolossaler Fehler”, sagte Basav Sen, Direktor für Klimagerechtigkeitspolitik am Institute for Policy Studies.

Die Biden-Administration hat hat lange behauptet, er könne seine Klimakooperation und seinen geopolitischen Wettbewerb mit China aufteilen. “Natürlich haben wir ernsthafte Differenzen mit China”, sagte John Kerry, der Sondergesandte des Präsidenten für den Klimawandel, im Januar gegenüber Reportern. „Diese Themen werden niemals gegen alles eingetauscht, was mit dem Klima zu tun hat. Es wird nicht passieren.“ Als Beweis verweisen sie auf die Teilnahme Chinas am US-geführten Klimagipfel im April, wo Peking hat zugesagt, die Treibhausgasemissionen und den Kohleverbrauch zu reduzieren.

Progressive sind nicht überzeugt, da sie bereits sehen, wie sich die größere Spucke zwischen den USA und China ausbreitet, um den Klimawandel zu bekämpfen. Im Juni zum Beispiel die Die USA haben den Import von Sonnenkollektoren von einem chinesischen Unternehmen verboten zum Vorwurf der Zwangsarbeit.

“Die Zusammenarbeit mit China beim Klima entbindet weder China noch die Vereinigten Staaten von Amerika in Bezug auf Menschenrechte”, sagte Karen Orenstein, Direktorin des Klima- und Energieprogramms bei Friends of the Earth US. Aber diese Probleme sollten nicht die Stärke beeinträchtigen, mit der Washington gemeinsam mit Peking das Thema des globalen Klimawandels angeht, sagte sie. „Der Klimanotstand erfordert Kooperation. “