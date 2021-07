Der neue League-of-Legends-Champion Akshan kommt mit Patch 11.15

Akshan ist der brandneue, von Südasien inspirierte League of Legends-Champion, der mit Patch 11.15 im Rahmen des Sentinel of Light-Events erscheint. Dieser Rogue Sentinel hat eine ähnliche Geschichte wie Viego, der ruinierte König. Sie streben nach Rache an denen, die ihnen am nächsten stehen, aber Akshans Entscheidungen zielen darauf ab, die Welt zu retten, nicht sie zu zerstören.

Er hat eine einzigartige Fähigkeit, die noch nie zuvor in Liga der Legenden wo er seine Teamkollegen wiederbeleben kann. Wenn gegnerische Champions Akshans Teamkameraden töten, wird der Feind als Schurke markiert. Das Besiegen des Schurken gewährt ihm zusätzliches Gold und belebt die gefallenen Teamkollegen an der Basis wieder.

Sie benötigen einen Javascript-kompatiblen Browser, um Videos anzusehen. Schnitt: 640 × 360 480 × 270 Sollen wir diese Einstellung für alle Ihre Geräte speichern? Jetzt registrieren oder Jetzt einloggen! Bitte verwenden Sie einen mit HTML5-Videos kompatiblen Browser, um Videos anzusehen. Dieses Video hat ein ungültiges Dateiformat. Entschuldigung, aber Sie können nicht auf diesen Inhalt zugreifen! Bitte geben Sie Ihr Geburtsdatum ein, um dieses Video anzusehen Januar Februar März April Kann Juni Juli August September Oktober November Dezember 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zehn 11 12 13 14 fünfzehn 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Jahr 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 [1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 READ Google: Globale Störung von Cloud-Diensten En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité Entrer Lecture en cours: League of Legends – Bande-annonce Akshan: The Rogue Sentinel Champion

C’est un assassin qui demande de la discrétion. Bien camouflé, il peut suivre des chemins qui mènent aux Scoundrels. Il gagne également en vitesse et en régénération de mana lorsqu’il se rapproche des Scoundrels.

Akshan est un tireur d’élite avec un kit bourré d’action. Avengerang inflige des dégâts lorsqu’il est lancé sur la cible et lorsqu’il revient. De plus, tout en se balançant avec son grappin, il peut tirer des balles sur l’ennemi le plus proche; cette capacité s’appelle Heroic Swing. Une autre capacité est Comeuppance, où Akshan canalise la puissance des balles dans son arme tout en se verrouillant sur un ennemi. Il lâche ensuite toutes les balles acquises vers une cible. Les joueurs peuvent utiliser cette capacité avec Heroic Swing.

De plus, Akshan a une rafale passive de trois coups de dégâts physiques. Si la cible est un champion, Akshan gagne un bouclier. Il tire une deuxième attaque juste après, mais l’annulation du deuxième coup donne au joueur une accélération de la vitesse.

Les joueurs peuvent commencer à swinguer en tant qu’Akshan le 22 juillet.