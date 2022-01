Biden teilt Bedenken über Luftangriffe während eines Telefonats mit dem äthiopischen Abiy

Der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed nimmt an seiner letzten Wahlkampfveranstaltung vor den für den 21. Juni geplanten Parlaments- und Regionalwahlen in Äthiopien in Jimma, Äthiopien, am 16. Juni 2021 teil. REUTERS / Tiksa Negeri

10. Januar (Reuters) – US-Präsident Joe Biden hat am Montag in einem Appell mit dem äthiopischen Premierminister Abiy Ahmed Bedenken über Luftangriffe im Konflikt in Nordäthiopien und Menschenrechtsfragen geäußert, teilte das Weiße Haus mit.

Seit Ausbruch des Krieges in der äthiopischen Region Tigray im November 2020 zwischen den Bundeskräften in Abiy, die von regionalen Verbündeten unterstützt werden, und der Volksfront zur Befreiung von Tigray (TPLF), die die Region regiert, sind Tausende von Menschen gestorben und Millionen wurden vertrieben.

In einem Tweet nannte Abiy ihr Gespräch mit Biden „offen“ und sagte, das Paar habe über eine Stärkung der Zusammenarbeit gesprochen, während ein hochrangiger Beamter der US-Regierung sagte, der Anruf sei professionell und konzentriert gewesen.

„Präsident Biden hat seine Besorgnis darüber geäußert, dass die anhaltenden Feindseligkeiten, einschließlich der jüngsten Luftangriffe, weiterhin zivile Opfer und Leid verursachen“, sagte das Weiße Haus in einer Erklärung, nachdem die beiden eingegriffen hatten.

Bei einem Luftangriff in Tigray seien 56 Menschen in einem Lager für Binnenvertriebene getötet und 30 verletzt worden, darunter auch Kinder, teilten zwei Helfer am Samstag Reuters mit. Weiterlesen

Hilfsorganisationen haben ihre Operationen in der nordwestlichen Region Tigray, in der der Angriff stattfand, eingestellt, teilte die Organisation der Vereinten Nationen für humanitäre Angelegenheiten am Sonntag unter Berufung auf eine anhaltende Bedrohung durch Drohnenangriffe mit.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagte am Montag, die UNO und ihre Partner arbeiten mit den Behörden zusammen, um dringend Nothilfe im Bereich eines Tigray-Flüchtlingslagers zu mobilisieren, das letzte Woche von einem weiteren Luftangriff betroffen war, bei dem drei eritreische Flüchtlinge getötet wurden. Weiterlesen

Der hochrangige US-Beamte sagte, Abiy habe in den letzten Tagen weitere positive Signale gesendet, darunter die Freilassung von Gefangenen und die Offenheit für den Dialog, warnte jedoch, es sei unklar, wie lange die konstruktive Phase dauern würde.

Einige der TPLF-Führer gehörten zu den aus dem Gefängnis entlassenen Oppositionsführern, sagte der äthiopische Staatssender am Freitag, als die Regierung angekündigt hatte, einen Dialog mit politischen Gegnern aufzunehmen. Weiterlesen

Der US-Beamte sagte, Biden habe Abiy mitgeteilt, wo die USA weiterhin Fortschritte sehen wollen, einschließlich der Beendigung der Luftangriffe, der Erweiterung des humanitären Zugangs zu allen Teilen des Landes und der Aufnahme von Waffenstillstandsgesprächen.

„Wir sehen dies als einen Moment der Gelegenheit, wenn die Parteien bereit und in der Lage sind, ihn zu ergreifen. Das bleibt abzuwarten und dieses Fenster wird nicht für immer geöffnet sein“, sagte der Beamte.

Das Weiße Haus sagte auch, dass Biden und Abiy „die Notwendigkeit erörterten, die Menschenrechtsbedenken aller betroffenen Äthiopier anzugehen, einschließlich der Bedenken hinsichtlich der Inhaftierung von Äthiopiern im Ausnahmezustand“.

Menschenrechtsgruppen und die Vereinten Nationen haben Bedenken hinsichtlich der groß angelegten Inhaftierungen von Tigrayanern geäußert. Abiys Regierung hat jede ethnisch motivierte Inhaftierung dementiert.

Abiys Ernennung zum Premierminister im Jahr 2018 endete fast drei Jahrzehnte, in denen die TPLF, ursprünglich eine Rebellengruppe, die 1991 an die Macht kam, die Regierungskoalition Äthiopiens dominierte.

Die TPLF sagt, Abiy wolle das von ihnen geschaffene ethnisch-basierte föderale Regierungssystem beenden, während Abiy sagt, dass die TPLF durstig ist, an die nationale Macht zurückzukehren. Jede Seite lehnt die Erzählung der anderen ab.

Äthiopien, Afrikas zweitbevölkerungsreichste Nation, ist eine Großmacht am Horn von Afrika. Die USA arbeiten seit langem mit Äthiopien zusammen, um islamistische Militante im benachbarten Somalia einzudämmen.

Doch seit Beginn des Tigray-Konflikts sind die Beziehungen angespannter geworden. Äthiopien hatte Washington zuvor vorgeworfen, sich in seine inneren Angelegenheiten einzumischen. Weiterlesen

Der Beamte sagte, der Aufruf vom Montag zielte teilweise darauf ab, die Beziehungen zwischen den USA und Äthiopien auf eine konstruktive Grundlage zu stellen.

Die Vereinigten Staaten haben Äthiopien kürzlich den Zugang zu einem zollfreien Handelsprogramm blockiert, nachdem Biden dies wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen in Tigray gedroht hatte.

Berichterstattung von Estelle Shirbon, Kanishka Singh, Daphne Psaledakis und Steve Holland; Bearbeitung von Catherine Evans und Alistair Bell

