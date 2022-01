Zusammenfassung: Die Bewertungen beziehen sich auf Capcoms Monster Hunter Rise PC-Port

Aufstieg der Monsterjäger war mit Sicherheit einer der besten Nintendo Switch-Exklusivtitel des Jahres 2021, und während Capcom den Support für diese Veröffentlichung in absehbarer Zeit nicht verlangsamen wird, wird es in wenigen Tagen einen PC-Port auf Steam veröffentlichen.

Wenn Sie nur ein wenig neugierig sind, wie die PC-Version des Spiels aussieht, haben wir eine Handvoll Bewertungen zusammengestellt, die diese Version mit der Switch-Version vergleichen. Während es in der PC-Version offensichtliche Verbesserungen in Bezug auf Auflösung und Leistung gibt, ist keine Crossplay-Unterstützung definitiv eine Enttäuschung.

Als Rise 2021 erstmals auf Switch veröffentlicht wurde, haben wir neun von zehn Sternen vergeben. Hier unsere Video-Rezension:

Was also sagen Kritiker zur PC-Version des Spiels? Weiter lesen …

Polygon fasste die PC-Version als eine andere Art zu spielen zusammen, war aber nicht sicher, ob es sich für bestehende Spieler lohnt:

„Ohne Cross-Save zwischen Switch und PC oder Grafiken, die das verbessern, was Spieler bereits auf einem tragbaren System haben, ist es schwer zu verstehen, warum jemand, der bereits Hunderte von Stunden damit verbracht hat, in Zu vermehren würde Schiff für Steam springen.

„Monster Hunter Rise“ auf dem PC ist nur eine andere Art, ein fantastisches Spiel zu spielen. Und während das eine großartige Nachricht für PC-Spieler ist, die sich noch nie in das Nintendo-Ökosystem eingekauft haben, beeindrucken seine Grafiken nicht einmal auf der beeindruckendsten Hardware.

Der Spieler sagte, es sei eine „definitive Edition“ des Spiels und lobte es als einen großen Qualitätssprung gegenüber der Switch-Version, gibt jedoch zu, dass es gescheitert ist, als es neben dem vorherigen Eintrag platziert wurde. Monsterjägerwelt. Auch mit dem Ausschluss der Crossplay-Unterstützung war er nicht zufrieden. Sein Endergebnis war vier von fünf Sternen.

„Die neuen 4K-Texturen verleihen den Monstern so viele Details und die erhöhte Bildrate macht jeden Kampf viel flüssiger und intensiver. Selbst wenn Sie die Switch-Version gespielt haben, wird Rise auf dem PC wie ein ganz neues Spiel aussehen.“ in vielerlei Hinsicht… Wenn Sie tragbares Rise viel auf der Switch gespielt haben, werden Sie auf der PC-Version Dinge sehen, die Sie noch nie zuvor gesehen haben.“

WCcftech.com Findet World auch ein schöneres Spiel, mochte aber die weniger anspruchsvolle Natur von Rise auf dem PC. Er stimmt auch zu, dass dies eine der „besten Konsolen-zu-PC-Ports“ der letzten Zeit ist und bewertet sie mit neun von zehn:

„Nach seiner Veröffentlichung auf der Nintendo Switch-Konsole sieht Monster Hunter Rise nicht so gut aus wie Monster Hunter World, obwohl die unterschiedliche Art Direction die Unterschiede zwischen den beiden Spielen weniger verschärfen. Ein weniger anspruchsvolles Spiel, das immer noch gut aussieht, danke.“ für die erstaunliche RE-Engine bedeutet dies jedoch, dass die meisten PC-Spieler keine Schwierigkeiten haben werden, sie mit hohen Bildraten zu betreiben. Das System wird keine Probleme haben , angetrieben von einem i7-10700-Prozessor, RTX 3070-GPU und 16 GB RAM, konnte das Spiel problemlos mit einer Auflösung von 4K und stabilen 120 fps bei hohen bis maximalen Einstellungen ausführen.

„Die Tatsache, dass Monster Hunter Rise so gut abschneidet, ist nicht das einzige, was es zu einer der besten Konsolen-zu-PC-Ports macht, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Das Spiel bietet eine extrem breite Unterstützung und jede Menge Unterstützung. Verschiedene Grafikeinstellungen , von High Resolution Textures Toggles bis hin zu verschiedenen Schattenoptionen, einschließlich dynamischer und Zahnradschatten, Detailstufeneinstellungen und Anti-Aliasing-Optionen usw. Grafikspeicher und Prozessorlast, die eine Feinabstimmung aller Parameter ermöglichen, um die beste Balance zwischen zu erreichen Grafikqualität und Leistung unglaublich einfach.“