Michael Lang, Mitbegründer des Woodstock-Festivals, stirbt im Alter von 77 Jahren

NEW YORK – Michael Lang, Mitbegründer und Veranstalter des Woodstock Music Festivals 1969, das Generationen von Musikfans als Prüfstein diente, ist verstorben.

Michael Pagnotta, Sprecher von Langs Familie, sagte am Sonntag, der 77-Jährige kämpfte gegen das Non-Hodgkin-Lymphom und starb am Samstag im Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York.

„Er war absolut eine historische Persönlichkeit und auch ein großartiger Kerl“, sagte Pagnotta, der sagte, er kenne Lang seit etwa 30 Jahren, gegenüber The Associated Press. „Diese beiden Dinge gehen Hand in Hand. „

Zusammen mit seinen Partnern Artie Kornfeld, John Roberts und Joel Rosenman veranstaltete Lang im Sommer 1969 das Festival, das als „Drei Tage Frieden und Musik“ bezeichnet wurde, als der Vietnamkrieg tobte und eine wachsende Zahl verärgerter junger Amerikaner dazu trieb, sich vom Traditionellen abzuwenden Sitten und nehmen Sie einen Lebensstil an, der die Meinungsfreiheit feiert.

Etwa 400.000 Menschen stürzten sich in den Weiler Bethel, etwa 120 Kilometer nordwestlich von New York City, und litten unter kilometerlangen Staus, sintflutartigen Regenfällen, Nahrungsmittelknappheit und überlasteten sanitären Einrichtungen. Über 30 Acts traten auf der Hauptbühne des Konzerts am Fuße eines Hügels auf dem Land des Bauern Max Yasgur auf, und die Zuschauer wurden mit ikonischen Darbietungen von Künstlern wie Jimi Hendrix, Carlos Santana, The Who und Jefferson Airplane verwöhnt.

Lang, der einen buschigen braunen Haarschopf trägt, ist während des gesamten Michael Wadleigh-Dokumentarfilms von 1970 zu sehen, der das Festival dokumentierte.

„Von Anfang an glaubte ich, dass die Menschen ihr höheres Selbst offenbaren und etwas Erstaunliches schaffen würden, wenn wir unsere Arbeit von Herzen und richtig machen, die Bühne bereiten und den richtigen Ton angeben“, schrieb Lang in seinen Memoiren „The Road to“. Holzlager.

Lang und andere wollten 2019 ein Konzert zum Gedenken an den 50. In einem damaligen Interview mit der AP bezeichnete Lang die Erfahrung als „wirklich seltsame Reise“ und sagte, er hoffe immer noch, das Konzert in Zukunft zu veranstalten.

Obwohl Woodstock oft als Vorbild für große Musikfestivals angesehen wird, war es nicht das erste in den Vereinigten Staaten. Follow-up, das auch Lang arrangierte. Trotzdem hat Woodstock einen unauslöschlichen Platz in der Geschichte.

„Viele von ihnen sind von Woodstock inspiriert – insbesondere Bonnaroo und Coachella“, sagte Lang 2009 in einem Interview über andere Festivals. „Da entstand ein Ritual, das immer wieder reproduziert wird.“