Biden spricht während seiner Rede an die Nation am Sonntag über Evakuierungen in Afghanistan

Präsident Biden plant, am Sonntagnachmittag vor der Nation über die Bemühungen zur Evakuierung von US-Bürgern und anderen zu sprechen Afghanistan, laut Berichten.

Bidens Rede soll um 16 Uhr im Fernsehen übertragen werden, berichtete The Hill.

Die Bekanntgabe der Pläne für die Adresse erfolgte am Samstagabend, Stunden nachdem Biden seine kennengelernt hatte nationale Sicherheit Berater zur Afghanistan-Krise, heißt es in dem Bericht.

Am Samstagnachmittag veröffentlichte das Weiße Haus ein Foto auf Twitter, das Bidens Treffen mit Verteidigungsminister Lloyd Austin, Armeegeneral Mark Milley, dem Vorsitzenden der Joint Chiefs of Staff, und anderen am frühen Tag zeigt.

Es war ein persönliches Treffen, bei dem sich Bidens Berater mit ihm an einem Tisch versammelten – eine Abwechslung zu den jüngsten virtuellen Treffen, bei denen der Präsident in Camp David war und allein an einem Tisch saß, während er mit Beratern sprach, die aus der Ferne teilnahmen anderen Standorten.

Biden soll sich am Sonntag, kurz vor seiner Ansprache an die Nation, erneut mit seinem nationalen Sicherheitsteam treffen. Der Hügel berichtet.

In der vergangenen Woche haben die Vereinigten Staaten nach Angaben des Generalmajors der US-Armee, William Taylor, rund 17.000 Menschen, darunter 2.500 Amerikaner, aus Kabul evakuiert, berichtete Reuters. Die Zahl umfasste rund 3.800 Menschen – etwas mehr als die letzten 24 Stunden, sagte er am Samstag.

Biden hat versprochen, dass die Vereinigten Staaten jeden Amerikaner, der Afghanistan bis zum 31. August verlassen möchte, evakuieren werden.

Berichte vom Samstag zeigten, dass die Vereinigten Staaten erwägen, den Transport von Evakuierten von anderen Orten um kommerzielle Jets zu erweitern, nachdem diese Menschen Kabul verlassen hatten. Kommerzielles Flugzeug fliegt nicht nach Kabul, sagen US-Beamte sagte FOX Business.