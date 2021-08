Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge für Gamescom 2021 gehänselt

Die Gamescom ist gleich um die Ecke und Gastgeber Geoff Keighley beginnt, einen Hype für die Veranstaltung zu schaffen, indem er einige der Spiele anspielt, die wir bei der Opening Night Live erwarten können.

Abgesehen von einem “Weltpremiere“der sehnlichst erwarteten LEGO Star Wars: Die Skywalker-Saga Videospiel von TT Games können sich Nintendo Switch-Fans auch auf eine Ankündigung und Bilder von Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Rache.

Mittwoch, Kraft der Schildkröten! ?? Melodie @gamescom Eröffnungsabend live für eine Ankündigung und einen neuen Look als Weltpremiere auf TMNT Shredder’s Revenge from @dotemu und @homagegames pic.twitter.com/W5myzdss7w -Geoff Keighley (@geoffkeighley) 21. August 2021

Die das neue TMNT-Spiel wurde Anfang dieses Jahres im April angekündigt und wurde als klassisch inspirierter Brawler mit sehr starken Retro-Vibes beschrieben.

Inspiriert vom ikonischen Turtle-Design von 1987 erweckt Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge New Yorks rechtschaffenste Ninjas mit wunderschöner Pixelkunst zum Leben, die perfekt in deine Lieblings-Retro-Arcade passt Dimension X, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge ist eine gewagte Feier klassischer TMNT-Beat-em-Ups mit ihren eigenen modernen Wendungen.

Es gibt noch keinen Veröffentlichungstermin dafür, also könnten wir nächste Woche eine Bestätigung auf der Gamescom haben. Werden Sie am 25. August einschalten, um Raph, Don, Leo und Mike in Aktion zu sehen? Sagen Sie es uns unten.