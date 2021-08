Biden schwört Rache für Angriff auf Kabul, bei dem 13 US-Soldaten getötet wurden

Washington – Bei einem Angriff vor dem Flughafen in der afghanischen Hauptstadt am Donnerstag wurden dreizehn US-Soldaten getötet und mehr als ein Dutzend weitere verletzt, was ein tödliches neues Kapitel in den massiven US-Bemühungen aufschlägt, die Amerikaner und afghanischen Verbündeten vor dem 31. August von Präsident Biden zu evakuieren. Frist zum Widerruf.

Das Pentagon sagte, ein Selbstmordattentäter habe eine Menschenmenge gezündet, die am Eingang des internationalen Flughafens Hamid Karzai in Kabul wartete, wo sich jeden Tag Tausende versammelt haben, seit die Stadt an die Taliban gefallen ist, um verzweifelt an Bord von Flügen aus dem Land zu kommen. Eine weitere Explosion traf ein nahe gelegenes Hotel, teilte das Pentagon mit.

Die Gesamtzahl der Todesopfer lag am Donnerstagabend bei 90 Menschen, 150 weitere wurden verletzt, sagte ein afghanischer Beamter. Es wurde erwartet, dass die Zählung steigt.

Bei Bemerkungen an das Weiße Haus Später an diesem Tag sagte der Präsident, die Bombenanschläge seien das Werk von Kämpfern des IS-Ablegers in Afghanistan, bekannt als ISIS Khorasan oder ISIS-K. Die Anschläge waren einer der tödlichsten Tage für die US-Streitkräfte in Afghanistan in den 20 Jahren seit der Invasion der Alliierten.

Herr Biden betrauerte den Verlust des US-Militärs und schwor gleichzeitig, sich gegen diejenigen zu rächen, die die Angriffe inszeniert hatten, und den Rückzug aus der Hauptstadt fortzusetzen. Die Vereinigten Staaten haben nach Angaben des Weißen Hauses seit dem 14. August mehr als 100.000 Menschen geholfen, Afghanistan zu verlassen.

„An diejenigen, die diesen Angriff ausgeführt haben, sowie an alle, die Amerika Schaden zufügen wollen, wissen Sie Folgendes: Wir werden nicht vergeben. Wir werden nicht vergessen. Wir werden Sie jagen und Sie bezahlen lassen“, sagte Biden. “Unsere Mission wird fortgesetzt. Amerika lässt sich nicht einschüchtern.”

Ein Taliban-Sprecher verurteilte “den schrecklichen Vorfall” und sagte, die Gruppe werde “alle notwendigen Schritte unternehmen, um die Täter vor Gericht zu stellen”. Die militante Gruppe kontrolliert die Hauptstadt seit dem Sturz der afghanischen Regierung vor knapp drei Wochen und ist für die Sicherheit rund um den Flughafen verantwortlich.