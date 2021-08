Blizzard skizziert Pläne zur Umbenennung des beliebten Overwatch-Charakters

Blizzard über die offizielle Website angekündigt Overwatch-Twitter-Konto dass er erwägt, den Namen der beliebten Figur McCree zu ändern.

In einer Erklärung (unten) haben die Macher des beliebten Multiplayer-FPS ihre Absicht dargelegt, den Charakter umzubenennen, der ursprünglich nach dem ehemaligen Blizzard-Designer Jesse McCree benannt wurde, einem der ehemaligen Mitarbeiter, mit denen verbunden ist der jüngste Prozess wegen Belästigung und Diskriminierung Klage des Staates Kalifornien gegen Activision Blizzard.

Ohne ausdrücklich auf die Klage und die anhaltende Kontroverse Bezug zu nehmen, heißt es in der Erklärung – die als Bild auf Twitter und in einer separaten identischen Pressemitteilung veröffentlicht wurde –, dass Überwachung wurde „um die Idee herum gebaut, dass Inklusivität, Fairness und Hoffnung die Bausteine ​​einer besseren Zukunft sind“ und besagt, dass „in Zukunft die Charaktere im Spiel nicht mehr den Namen echte Mitarbeiter tragen werden“.

Die Änderung des Charakternamens wird Teil eines Handlungsbogens sein, der ursprünglich für September geplant war, aber jetzt auf später im Jahr verschoben wird, um die Namensänderung zu berücksichtigen.

Hier der vollständige Text der Erklärung:

Das Overwatch-Team hat eine Erklärung zu seinen Plänen veröffentlicht, den Namen des als McCree bekannten Charakters zu ändern. Bitte beachten Sie ihren Beitrag unten.

Wir haben das Overwatch-Universum um die Idee herum aufgebaut, dass Inklusivität, Fairness und Hoffnung die Bausteine ​​einer besseren Zukunft sind. Sie sind das Herzstück des Spiels und des Overwatch-Teams.

Während wir weiterhin diskutieren, wie wir unsere Werte am besten wahren und unser Engagement für die Schaffung einer Spielwelt demonstrieren, die sie widerspiegelt, glauben wir, dass es notwendig ist, den Namen des Helden, der derzeit als McCree bekannt ist, in etwas zu ändern, das besser repräsentiert, was Overwatch steht für. zum.

Uns ist bewusst, dass alle Änderungen an einem so beliebten und zentralen fiktiven Helden des Spiels einige Zeit brauchen, um richtig zu spielen, und wir werden Updates im Laufe dieser Arbeit teilen. Kurzfristig hatten wir geplant, im September einen Handlungsbogen zu starten, der von einer neuen Story und neuen Spielinhalten unterstützt wird, an denen McCree eine Schlüsselrolle spielte. Da wir diese Änderung in diesen Handlungsbogen integrieren möchten, verschieben wir den neuen Handlungsbogen auf später in diesem Jahr und veröffentlichen stattdessen im September eine neue FFA-Karte.