Biden ignoriert Anzeichen dafür, dass der Iran nicht mörderisch bestochen werden kann

Präsident Biden ist bestrebt, sich wieder mit dem Iran zu verbinden und zum Atomabkommen zurückzukehren. Das mörderische Regime hat jedoch kein Interesse daran, seine Verhaltensweisen zu ändern. Es stimuliert die Entwicklung seiner Atomwaffen und seines Netzwerks mörderischer Milizen im Nahen Osten, um die Hegemonie zu erreichen.

Biden sagte während der Kampagne, dass er dem Atomabkommen “als Ausgangspunkt für Folgeverhandlungen” beitreten werde, wenn “der Iran zur strikten Einhaltung zurückkehrt und” daran arbeitet “, die Bestimmungen des Atomabkommen, aber auch andere besorgniserregende Themen ansprechen “, wie das iranische Programm für ballistische Raketen, Menschenrechtsverletzungen und„ Destabilisierungsaktivitäten “.

Es war immer noch naiv, und der iranische Außenminister Javad Zarif bestätigte es am Freitag: “Es kann keine Neuverhandlungen geben”, er schrieb in Foreign Affairs. “Die Verteidigungs- und Regionalpolitik des Iran stand nicht auf der Tagesordnung”, weil sich der Westen nicht aus der Region zurückziehen und aufhören wird, Waffen an seine Verbündeten zu verkaufen.

Zarif erklärte stolz: “Der Iran hat seine nuklearen Fähigkeiten dramatisch erhöht” und in der Tat die Internationale Atomenergiebehörde enthüllte diesen Monat in einem vertraulichen Bericht dass der Iran im Dezember einen entscheidenden Schritt unternahm und ein Fließband zur Herstellung von Uranmetall startete, einer Schlüsselkomponente der durch das Atomabkommen verbotenen Atomwaffe. Frankreich, Deutschland und Großbritannien warnten gemeinsam vor “schwerwiegenden militärischen Auswirkungen” und stellten fest, dass das Metall “keine glaubwürdige zivile Verwendung hat”.

Anfang dieses Monats sagte Teheran, es produziere 20% angereichertes Uran, weit über den im Atomabkommen vereinbarten 3,67%, und überschreite das, was selbst beruhigende Europäer als rote Linie betrachteten . Die IAEO teilte im November mit, dass der Iran einen Vorrat an schwach angereichertem Uran angehäuft habe, der zwölfmal so hoch sei wie im Abkommen vorgesehen. Der Iran hat die Agentur im vergangenen Jahr für Monate daran gehindert, sich zu ergeben verspricht, Inspektoren dauerhaft zu verbieten wenn die US-Sanktionen nicht bis zum 21. Februar aufgehoben werden.

Das Problem sind nicht nur Atomwaffen. Teherans mehrtägige Militärübungen in diesem Monat inklusive Testen von ballistischen Raketen und Bomberdrohnen Das iranische Staatsfernsehen zielte auf einen “hypothetischen feindlichen Raketenschild” und “hypothetische feindliche Stützpunkte”. Einige Raketen landeten nur 160 km von der USS Nimitz entfernt. Ihre Trümmer flogen, nachdem sie explodiert waren. Eine Rakete traf 20 Meilen von einem Handelsschiff entfernt Wasser.

Newsweek berichtete kürzlich, dass der Iran “Selbstmorddrohnen” (fortschrittliche unbemannte Luftfahrzeuge) an liefert seine Houthi-Stellvertreter im Jemen. Mit einer Reichweite von 2.000 Kilometern können sie Israel, Saudi-Arabien und sogar US-Ziele in der Region treffen.

Es sollte alles ein Weckruf für den neuen Präsidenten sein, aber Biden scheint an der Beschwichtigung festzuhalten. Seine Wahl des CIA-DirektorsWilliam Burns spielte eine Schlüsselrolle bei den geheimen Gesprächen der Obama-Regierung 2013 mit Teheran, die zum Atomabkommen von 2015 führten. Und Biden soll versuchen, Robert Malley zu seinem Sonderbeauftragten für den Iran zu machen.

Malley wurde aus der Obama-Kampagne 2008 ausgeschlossen, nachdem die Nachricht von seinem Treffen mit Mitgliedern der Terroristengruppe Hamas bekannt gegeben wurde. Er wurde jedoch Direktor des Nationalen Sicherheitsrates von Präsident Barack Obama im Nahen Osten. Letztes Jahr verurteilte er tatsächlich den Mord an dem iranischen Nuklearwissenschaftler Mohsen Fakhrizadeh.

Ein Dutzend ehemaliger iranischer Geiseln und Menschenrechtsaktivisten sandte einen Brief an Bidens designierten Außenminister und forderte ihn auf, Malley nicht in die Verwaltung aufzunehmen, da dies “ein erschreckendes Signal an die Regierung senden würde Diktatur im Iran, auf die sich die Vereinigten Staaten nur konzentrieren, um wieder in das iranische Atomabkommen einzutreten und seinen regionalen Terror und seine nationalen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu ignorieren.

Es war genau der Ansatz der Obama-Ära, und Biden scheint entschlossen zu sein, diesen tödlichen Fehler zu wiederholen.