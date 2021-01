Mortal Kombat und Fans von Ungerechtigkeit gerieten nach dem Tweet des Entwicklers NRS in spekulativen Wahnsinn

Ein neuer Tweet von einem Entwickler bei NetherRealm Studios hat Todeskampf und Ungerechtigkeit Fans toben vor Spekulationen. Seit seiner Veröffentlichung Mortal Kombat 11 Ultimate Im November war es in den NetherRealm Studios ruhig. Anstelle dieser Stille gab es Gerüchte und “Lecks”, die darauf hinwiesen, dass dieses Jahr mehr DLC-Charaktere in das oben genannte Spiel kamen, aber im Moment sind dies nur Gerüchte und Lecks. Inzwischen, Es gibt Gründe zu glauben Ungerechtigkeit 3 wird enthüllt (und veröffentlicht) sehr bald. Mit anderen Worten, der Hype wächst und kürzlich hat der Hauptmoderator des Spiels, Andy Senesac, diesen Hype mit einem neckenden neuen Twitter-Beitrag angezapft.

Als Senesac diese Woche mit Twitter sprach, gab er bekannt, dass er und das Team wieder im Motion-Capture-Studio waren und die Geräte abstaubten, nachdem die Pandemie sie monatelang vom Studio ferngehalten hatte. Darüber hinaus wird #WhatsInStore verwendet, gefolgt von einem nachdenklichen Emoji. Natürlich hat die Kombination dieser beiden die beiden geschickt Ungerechtigkeit und Todeskampf Fans in einem Kaninchenbau der Spekulation.

Offensichtlich neckt Senesac hier etwas, aber es gibt keinen wirklichen Hinweis darauf, was er neckt. Etwas Todeskampf Fans wiesen darauf hin, dass Senesac eine trägt Todeskampf Hemd, was darauf hindeutet, dass es ist MK verwandt, aber es ist eine ziemlich große Strecke.

Natürlich ist es durchaus möglich, dass es keines ist für Ungerechtigkeit 3 oder Mortal Kombat 11 DLC-Charaktere, aber etwas weniger Aufregendes Mortal Kombat 11 Film-Skins.

Leider sitzen wir im Moment im selben Boot wie Todeskampf und Ungerechtigkeit Fans, was bedeutet, wir haben nichts weiter als bloße Spekulation.

Wenn Senesac, NetherRealm Studios, WB Games oder andere Personen, die mit den oben genannten Franchise-Unternehmen in Verbindung stehen, weitere Hinweise oder Informationen geben, werden wir die Geschichte mit Sicherheit entsprechend aktualisieren.

H / T, Dynastie.