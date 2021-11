Bewertungen | Vorteile Cliff hält Menschen davon ab, mehr Geld zu verdienen

Eine Person, die ich für diesen Newsletter interviewte, war Anne Kandilis, Direktorin von Springfield WORKS / Western Massachusetts Economic Development Council. Sie unterstützt einen Gesetzesentwurf, der mit der Neuausrichtung der staatlichen Lohnsteuergutschrift experimentieren würde, um dem Fall der Leistungsklippe entgegenzuwirken, indem die Familienressourcen ergänzt werden, damit sie nicht abnehmen, nicht wenn die Erwachsenen im Haushalt ihr Einkommen erhöhen. „Wir haben es ganz einfach gemacht“, sagt sie. „Wir wollen einfach eine Lücke schließen. „

Das Ausfüllen der Lücken ist eine großartige Idee, aber es reicht nicht aus. Wenn man die Menschen nur bei steigendem Einkommen auf dem gleichen Niveau hält, also nichts von dem zusätzlich verdienten Geld behält, hat man einen „Steuersatz“. Sie stecken auf einem Plateau fest. (Vergleichen Sie das mit dem aktuellen Bundessteuersatz von 37 %.)

Ein Plateau ist besser als eine Klippe, aber es entmutigt immer noch ernsthaft die Arbeit, sagt Alexander Ruder, Organisator der Atlanta Fed-Konferenz und leitender Berater des Community- und Wirtschaftsentwicklungsteams der Bank.

Ruder nennt ein weiteres großes Problem: Wenn Sie eine schlecht bezahlte praktische Krankenschwester sind, die staatliche Leistungen bezieht, können die für die Personalentwicklung zuständigen Personen Sie ermutigen, eine Ausbildung zur lizenzierten praktischen Krankenschwester, der nächsten Stufe dieser Karriereleiter, zu absolvieren. Aber eine lizenzierte praktische Krankenschwester ohne Leistungen kann am Ende mit weniger Ressourcen als eine lizenzierte praktische Krankenschwester mit Leistungen enden. Für viele Menschen zieht der Abgrund der Leistungen effektiv die Karriereleiter nach oben, die als Weg aus der Armut angepriesen wird. Eine Lösung ist die Ausbildung zur examinierten Krankenpflegerin, was ein besser bezahlter Job ist als eine lizenzierte praktische Krankenpflegerin, aber es ist mehr Ehrgeiz, als viele Menschen realistisch erfüllen können.

Barr vom South Carolina Center for Fathers and Families sagt, dass eine Möglichkeit, die durch die Klippe der Leistungen geschaffene Armutsfalle zu vermeiden, darin besteht, früher einzugreifen: Jugendliche über ihre Karrieremöglichkeiten aufzuklären, damit sie die Schulung und Ausbildung erhalten, die sie benötigen, bevor sie es getan haben Kinder zu betreuen. „Wenn man zunimmt, ist es schwer, Flügel zu benutzen“, sagte er mir. „Flieg, solange du kannst. „

Irgendwo anders

Gute Nachrichten an der Arbeitsfront: Während die Zahl der Arbeitsplätze in den Vereinigten Staaten im Oktober gegenüber Februar 2020 um 2,8% zurückging, ging die Gesamtzahl der geleisteten Arbeitsstunden nach Angaben des Bureau am Freitag nur um 1,7% zurück. Arbeitsstatistik. Dies liegt daran, dass die durchschnittliche Stundenzahl, die aktive Menschen pro Woche arbeiten, gestiegen ist. Eine Statistik, die man nicht alle Tage sieht: Die Gesamtzahl der wöchentlichen Arbeitsstunden lag im Oktober um 49 Millionen Stunden höher, als wenn die Zahl der Arbeitsstunden genauso stark zurückgegangen wäre wie die Zahl der Arbeitsplätze. „Das derzeitige Arbeitskräfteangebot mag unzureichend sein“, schrieb James Paulsen, Chefinvestmentstratege der Leuthold Gruppe im vergangenen Monat, „aber es ist auch im Vergleich zur Geschichte bemerkenswert gesund! „