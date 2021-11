PUBG: Neue State-Versionen der Welt für Android- und iOS-Geräte [Updated]

Update: 10. November, 22:49 Uhr – Krafton hat die Veröffentlichung von PUBG: New State wegen anhaltender Serverprobleme um zwei Stunden bis 6:00 Uhr (UTC) verschoben.

Hallo Überlebende!

Aufgrund aktueller Serverprobleme haben wir uns entschieden, den offiziellen Start des Spiels von ZWEI Stunden auf 06:00 (UTC) zu verschieben. Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.

Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website. pic.twitter.com/ppej12dg5w – PUBG: NEUER ZUSTAND (@PUBG_NEWSATE) 11. November 2021

PUBG: New State, die Fortsetzung von PUBG Mobile, hat endlich mit der Einführung für Android- und iOS-Geräte auf der ganzen Welt begonnen. Spieler können das Spiel aus dem Google Play Store und dem Apple App Store herunterladen, um die futuristische Grafik und brandneue Inhalte zu erleben, einschließlich der TROI-Karte, Drohnen, Waffenanpassung, Rekrutierung von Truppen und mehr.

Wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, es zu installieren, liegt es daran, dass es langsam für alle Regionen ausgerollt wird und Sie nur eine Weile warten müssen, bis es für Sie eintrifft. PUBG: New State beabsichtigt, ein PC-ähnliches Spielerlebnis auf mobilen Geräten zu bieten und gleichzeitig auch mit Low-End-Geräten kompatibel zu sein.

Die Größe des Spiels beträgt etwa 1,5 GB und es erfordert 2 GB freien Speicherplatz, um auf Ihrem Gerät installiert zu werden. Darüber hinaus erfordert PUBG: New State mindestens Android 6.0 oder höher, 2 GB RAM, und wenn Sie ein iOS-Benutzer sind, benötigen Sie iOS 13.0 oder höher, um das Spiel auszuführen.

Erangel und TROI sind die einzigen Karten, die derzeit in PUBG: New State verfügbar sind. Das Spiel bietet auch einen Survival Pass, genau wie der Royale Pass in PUBG Mobile, in dem Spieler verschiedene Missionen erfüllen können, um kostenlose und Premium-Belohnungen zu erhalten.