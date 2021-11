Don Johnson ist zurück als „Nash Bridges“. Wieso den?

„Ich stelle ihn mir immer noch sehr fit und sehr fähig vor“, sagte Johnson über Nash. „Ich stelle mir ihn klüger und aufmerksamer vor.“

„Er würde dich immer ohrfeigen“, fügte er mit einem gröberen Ausdruck hinzu. „Aber er würde zuerst darüber nachdenken und sicherstellen, dass es von einem guten Ort kam.“

Die Jahrzehnte, seit „Vice“ Johnson 1984 zum Star gemacht hat, haben ihm viel Stoff gegeben. Sie waren in der Tat der Stoff für Legenden – von denen nicht alle überprüfbar sind und an die er sich nicht erinnert. Er heiratete Melanie Griffith (zweimal), stellte einen Weltrekord im Motorbootrennen auf und veröffentlichte zwei Hitsingles (eine mit seiner damaligen Freundin Barbra Streisand). Es gab Kämpfe mit Drogensucht, Geschichten von Frauenunterwäsche es regnet praktisch aus den offenen Fenstern. In den 1980er Jahren gab es Miami.

Unterwegs hatte Johnson fünf Kinder, darunter eine Tochter, Dakota (aus der „Fifty Shades“-Franchise), die in diesen Tagen selbst A-List-Trivia sammelt. In jüngerer Zeit erlebte er eine Art Wiedergeburt, verwandelte sich von einem prominenten Mann in einen vielseitigen Schauspieler, spezialisierte sich auf eine Art unkonstruierter Amerikaner und blitzte in Filmen wie „Machete“ (2010) und „Django. Unchained“ (2012) auf und in Fernsehsendungen wie „Eastbound & Down“ (2009-13).

Als Johnson zum ersten Mal die Rolle von Nash Bridges übernahm, suchte er nach einer Veränderung. Trotz der strukturellen Ähnlichkeiten von „Bridges“ und „Vice“ waren die beiden Hauptfiguren sehr unterschiedlich. Während Sonny sich zu den Gequälten und Strengen neigte, war Nash optimistisch und lustig, schnell mit einer eingängigen Linie. Johnson genoss die Pause.

„Ich hatte gerade fünf Jahre lang bei ‚Miami Vice‘ gearbeitet, und die Show und der Charakter wurden dunkler und dunkler“, sagte er. „Nach einer Weile war es wie, wie können wir Sonny dunkel und traurig und hoffnungslos machen?“ Und ich sagte: ‚Ich werde es nicht wieder tun.‘ „