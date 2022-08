Beschäftigung für Kolumbianer in Kanada; 15 Millionen Dollar an Spengler und Maler zahlen und mehr Aktuelle Nachrichten hier

Kanada ist zu einem geworden eines der beliebtesten Länder für Kolumbianer, die nach neuen und besseren Arbeits- oder Studienmöglichkeiten suchen. Genauer gesagt im Bereich der Arbeit, Die öffentliche Arbeitsagentur der Seine hat verschiedene Stellenangebote angekündigtDas kann eine gute Option sein, mit einer festen Anstellung für bis zu zwei Jahre zu migrieren. Dieses Stellenangebot ist für Mitarbeiter mit 48 Monaten Erfahrung als Fahrzeugaufbauer und Autolackierer. Die Ausschreibung ist jetzt offen und endet am 31. August oder wenn die Stellenangebote auslaufen, sodass sich Interessenten bereits auf der Sena-Website bewerben können. (Lesen Sie auch: Disneyland bietet Jobs in den USA an: Kolumbianer können sich bewerben und sehr gut verdienen) Die Stellenangebote verteilen sich wie folgt: In Québec sucht man vier kolumbianische Arbeiter für die Stelle des Karosseriebauers. Das Unternehmen zahlt zwischen 12.500.000 und 15.000.000 US-Dollar (4.426 CAD). Die Kandidaten müssen über ein Abitur und ein mittleres Niveau in Englisch oder Französisch verfügen. Die Vertragslaufzeit beträgt zwei Jahre mit der Option auf Verlängerung. In derselben Stadt bietet ein anderes Unternehmen vier Spenglern eine Beschäftigung an, und die Gehälter liegen zwischen 6.000.000 und 8.000.000 US-Dollar (2.360 kanadische Dollar). Die Kandidaten müssen über ein Abitur und ein mittleres Niveau in Englisch oder Französisch verfügen. Die Anstellung erfolgt ebenfalls für zwei Jahre und es besteht die Möglichkeit der Verlängerung. Für denselben Arbeitsbereich Montreal sucht 10 Leute und bietet ihnen ein Monatsgehalt von Komm herein 12.500.000 $ und 15.000.000 $. benötigt einGrundniveau in Französisch. Vor Ort werden fünf Mitarbeiter für die Stelle des Autolackierers gesucht. Das Gehalt ist Komm herein 12.500.000 $ und 15.000.000 $. Es wird auch gebeten, aGrundniveau in Französisch. READ Nasa: Marsrover "Curiosity" sendet Bilder des roten Planeten Lesen Sie auch







So bewerben Sie sich für Jobs in Kanada Interessenten sollten Registrieren Sie Ihren Lebenslauf auf der Website der öffentlichen Arbeitsagentur Sena und bewerben Sie sich auf die Stelle Ihres Interesses im Bereich Angebote in Kanada. Das Auswahlverfahren liegt ausschließlich in der Verantwortung des Arbeitgebers und findet nach Abschluss des Profilverifizierungsprozesses, des Vorstellungsgesprächs und des technischen Tests statt.

Beschäftigung für Kolumbianer in Kanada; 15 Millionen Dollar an Klempner und Maler zahlen

& Neuestes Nachrichten-Update

Ich habe versucht, euch alle möglichen Neuigkeiten zu überbringen neueste Nachrichten heute 2022 durch diese Seite und Sie werden all diese Nachrichten sehr mögen, weil alle Nachrichten, die wir immer in diesen Nachrichten geben, immer da sind. Es ist zu einem Trendthema und unabhängig von den neuesten Nachrichten

Es war immer unser Bemühen, Sie zu erreichen, dass Sie das auch weiterhin bekommen Elektrizitätsnachrichten, Abschlussnachrichten, Spendennachrichten, Bitcoin-Nachrichten, Handelsnachrichten, Immobiliennachrichten, Spielenachrichten, Trendnachrichten, digitales Marketing, Telekommunikationsnachrichten, Schönheitsnachrichten, Banknachrichten, Reisenachrichten, Gesundheit Neu, Kryptowährungsnachrichten, Claims News die neuesten Nachrichten und Sie erhalten immer die Nachrichteninformationen kostenlos durch uns und erzählen es auch den Leuten. Geben Sie an, dass alle Informationen im Zusammenhang mit anderen Arten von Nachrichten werden

Beschäftigung für Kolumbianer in Kanada; 15 Millionen Dollar an Klempner und Maler zahlen

und mehr Live-Nachrichten

All diese Neuigkeiten, die ich für Sie erstellt und geteilt habe, werden Ihnen sehr gefallen, und wir bringen Ihnen wie jedes Mal Themen, damit Sie immer wieder heiße Neuigkeiten wie Trendthemen erhalten, und unser Ziel ist es, Sie haben zu können

alle Arten von Nachrichten, ohne über uns zu gehen, damit wir Sie kostenlos mit den neuesten und besten Nachrichten erreichen können, damit Sie weiter gehen können, indem Sie die Informationen dieser Nachrichten mitnehmen. Später machen wir weiter

Informationen über mehr zu geben Weltnachrichten-Update heute Arten von Eilmeldungen durch Postings auf unserer Website, so dass Sie in diesen Nachrichten immer weiter vorankommen, und welche Art von Informationen auch immer dort sein werden, sie werden auf jeden Fall an Sie weitergegeben.

Beschäftigung für Kolumbianer in Kanada; 15 Millionen Dollar an Klempner und Maler zahlen

und weitere Neuigkeiten heute

All diese Nachrichten, die ich Ihnen gebracht habe oder die unterschiedlichsten und besten Nachrichten sein werden, die Sie nirgendwo bekommen werden, sowie die Informationen Trendnachrichten, Neueste Nachrichten, Gesundheitsnachrichten, Wissenschaftsnachrichten, Sportnachrichten, Unterhaltungsnachrichten, Technologienachrichten, Wirtschaftsnachrichten, Weltnachrichten davon wird Ihnen allen zur Verfügung gestellt, damit Sie immer mit den Neuigkeiten verbunden sind, dem Spiel immer einen Schritt voraus sind und weitermachen heutige Nachrichten alle Arten von Nachrichten bis heute kostenlos, damit Sie die Nachrichten erhalten können, indem Sie sie abrufen. Gehen Sie immer zwei Schritte nach vorne

Credit geht an Nachrichten-Website – Diese Nachrichten-Website vom ursprünglichen Inhaltseigentümer. Dies ist nicht mein Inhalt. Wenn Sie also den Originalinhalt lesen möchten, können Sie den unten stehenden Links folgen

Original-Links hier erhalten🡽