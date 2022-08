Dinah führt Septemberaktivitäten in der Wüste durch

COMEDY- UND WEINABEND: SIEBEN. 27

Verbinden Sie La Cellule du Rire und Kimpton Rowan Palm Springs auf dem Dach von Kimpton’s 4 Saints Rooftop Bar + Restaurant. Das einzigartige Erlebnis beginnt mit einer Weinprobe unter der Leitung von Wine Spies und setzt sich mit den Comedians Frances Dilorinzo und Aiko Tanaka fort. Wine Spies bietet eine große Auswahl an Weinen, von bekannten Kult-Superstars aus Napa und selten gesehenen Importen bis hin zu frischen Entdeckungen und alltäglichen Trinkern unter 20 $. Dilorinzo machte mit seinem Dry Bar Comedy Special auf sich aufmerksam, während Tanaka in dem auftrat Schnell und wütend: Tokyo Drift und wurde in Justin Lins Mockumentary vorgestellt, Schließe das Spiel ab, über den letzten Film von Bruce Lee. Sie wurde auf vorgestellt Die Jim Jeffries Show, die Howard Stern Showund neuerdings in Comedy Central Stand-Up Asia! Live.

PETRA CORTRIGHT AUSSTELLUNG: SIEBEN. 29. — 26. MÄRZ 2023

Die Arbeiten von Petra Cortright, einer führenden Figur der sogenannten „Post-Internet Art“-Bewegung, werden diesen Herbst im Kunstmuseum von Palm Springs ausgestellt. Cortright macht Kunst in Genres wie Landschaft und Porträt unter Verwendung von Werkzeugen, Quellen, Formaten und Plattformen, die aus dem Zeitalter des Internets und der digitalen Technologie stammen. Cortright wurde 1986 in Santa Barbara, Kalifornien, geboren und lebt und arbeitet in Los Angeles.

NACH Van Gogh: 30. September

Stellen Sie sich vor, Sie tauchen vollständig in über 300 der größten Werke des postimpressionistischen Künstlers ein Vincent van Gogh. Stellen Sie sich nun vor, all diese Kunst befreit von ihren zweidimensionalen Beschränkungen in einem dreidimensionalen Erlebnis zu entdecken, das alle Sinne erhebt und einen der einflussreichsten Künstler der Welt zum Leben erweckt. Sie werden bekannte Klassiker wie „Die Sternennacht“, „Sonnenblumen“ und „Café-Terrasse bei Nacht“ sowie viele aufschlussreiche Selbstporträts sehen. Die Ausstellung, die für das Forum im Empire Polo Club in Indio geplant ist, öffnet am 30. September und läuft bis zum 27. November.

KIEFER STOLZ: OKT. 1

PS HomeBoys präsentiert das zweite Jahrbuch Stolz unter den Kiefern, bringt Wüstenhitze zu kühlen schwulen Gipfeln für einen Tag mit fabelhaftem Essen, Spaß, Künstlern, Verkäufern und Unterhaltung. Tanzen ist selbstverständlich, mit Live-Trax-Aufnahmen von K-Gays DJ Galaxy und einer interaktiven Projektion von Der Vogelkäfig moderiert von Drag-Superstar Sabryna Williams und Transgender-Sängerin/Songwriterin Alexa Abraxas. Die Stardarstellerin des Tages ist Thea Austin, bekannt für die äußerst beliebte deutsche Eurodance-Sensation „Rhythm is a Dancer“.

• WEITER LESEN: Marconi Calindas bringt bunte Kunst ins Kino Diverse Film Fest.