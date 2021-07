Berichte über Zusammenstöße in Südsyrien nahe den israelischen Golanhöhen

Berichten vom Donnerstag zufolge kollidierten einige syrische Aufständische oder Rebellen im nur fünf Kilometer entfernten Tasil mit dem Regime. die Golanhöhen und die Waffenstillstandslinien mit Israel.

Sollte sich die Situation verschlechtern, könnte dies große Auswirkungen auf Israel und Jordanien haben, aber auch auf das syrische Regime und pro-iranische Elemente wie die Hisbollah, die in der Nähe der Golanhöhen Zellen und Stützpunkte hat.

Das syrische Regime übernahm 2018 nach sieben Jahren Bürgerkrieg Gebiete in Daraa und nahe den Golanhöhen. Die Südfront ist seit Jahren eine weitgehend stabile Frontlinie, doch die syrischen Rebellen brachen schnell zusammen und syrische Zivilschutz-Freiwillige, sogenannte Weißhelme, wurden im Juli 2018 über Israel nach Jordanien evakuiert.

Ein Jahr später ließen sich mit der Hisbollah verbundene pro-iranische Elemente in der Nähe der Golanhöhen nieder und bereiteten sogar „Killerdrohnen“ vor, die sie gegen Israel einsetzen wollten, das Ende August 2019 Luftangriffe gegen das Drohnenkommando durchführte.

In den letzten zwei Jahren haben die Spannungen in Südsyrien zugenommen und sind latent. Dies liegt daran, dass viele Älteste syrische Rebellen wurden demobilisiert, “versöhnt” und rekrutiert, um mit dem Regime zu arbeiten. Die zu Hunderttausenden nach Jordanien geflohenen syrischen Flüchtlinge wollten aus Angst vor Wehrpflicht und Entführungen nicht zurückkehren. Das brutale Regime „verschwindet“ weiterhin ehemalige Rebellen und jagt einige, während es andere unter Druck setzt, zusammenzuarbeiten.

Auch andere Spannungen dominieren. Während einige ehemalige Rebellen zum Regime gekommen sind und nun als lokale Warlords oder Machtvermittler fungieren, gibt es auch Russen in Südsyrien, die im Rahmen eines Abkommens gekommen sind, um den Übergang akzeptabler zu machen.

Der ehemalige Rebell Ahmad al-Audeh zum Beispiel akzeptierte die russischen Bedingungen und schloss sich dem 5. Korps des von Russland unterstützten syrischen Regimes an und führte sogar dessen 8. Brigade. Gleichzeitig gibt es in der Region Spannungen mit der mächtigen drusischen Minderheit der Jebel Drusen und Hauran. Die Drusen unterstützten das Regime im Allgemeinen aus Angst vor Dschihadisten und Extremisten unter dem IS und den Rebellen. ISIS-kontrollierte Gebiete in der Nähe der südlichen Golanhöhen.

Pro-Rebellen-Berichte besagen, dass die sogenannten ehemaligen Rebellen Tasil und andere Gebiete jetzt übernommen oder “befreit” haben. In den Tweets heißt es, sie hätten syrische Soldaten gefangen genommen, die sie als Männer bezeichnen, die mit dem Regime arbeiten. Im Internet veröffentlichte Bilder zeigen Berichten zufolge syrische Rebellen mit Stiefeln auf einem Foto des syrischen Regimeführers Bashar Assad.

Das Assad-Regime regiert ein geteiltes Syrien. Nordsyrien ist von der Türkei besetzt und hat extremistische Gruppen wie HTS (Hay’at Tahrir al-Sham) in Idlib und Ahrar al-Sharqiya, die von den USA neu sanktioniert wurden. In Ostsyrien kontrollieren unterdessen die von den USA unterstützten SDF (Syrian Democratic Forces) ein großes Gebiet, darunter auch Gebiete, die 2018 vom IS befreit wurden. Das Regime kontrolliert Damaskus, Homs, Hama, Aleppo und wichtige Städte wie Deir Ezzor.

Pro-iranische Gruppen dominieren die Region von Albukamal und der T-4-Basis in Syrien aus. Dieses Flickwerk der Kontrolle umfasst auch die russischen Streitkräfte in Latakia. Jüngsten Berichten zufolge ist Russland besorgt über israelische Luftangriffe in Syrien. Das syrische Regime will das Ende der Sanktionen und die Aufstockung seiner weitgehend zerstörten Wirtschaft. Er will mit China und anderen Ländern zusammenarbeiten. Inzwischen haben Jordanien, der Irak, Ägypten und die Golfstaaten eine stärkere Normalisierung mit dem syrischen Regime erwogen. Die Kämpfe in Daraa werden in Jordanien Anlass zur Sorge geben.

Von 2011 bis zur Rückeroberung der Region durch das Regime leistete Israel den Syrern in Grenznähe Hilfe und Unterstützung. Israel forderte, dass sich der Iran nicht nach Syrien zurückzieht und dass antiisraelische Gruppen wie die Hisbollah und mit dem Iran verbundene Milizen keine Stützpunkte in der Nähe der Golanhöhen errichten.

In der Vergangenheit haben einige Hisbollah-Aktivisten, die mit der Golan-Datei der Hisbollah in Verbindung stehen, Unfälle in Teilen Südsyriens oder in Grenzgebieten erlebt. In einem Fall machte die Hisbollah Israel für einen Luftangriff nahe der libanesisch-syrischen Grenze verantwortlich und schwor Rache. Die Hisbollah hat dies in den letzten zwei Jahren mehrmals getan und im April 2020 Löcher in den Grenzzaun gestanzt. 2019 feuerte sie eine Panzerabwehrrakete (ATGM) auf israelische Streitkräfte ab.

Russland hat Berichten zufolge eine Delegation nach Südsyrien geschickt, um zu versuchen, Ruhe in der Region zu verhandeln. Das syrische Regime hat anderen Berichten zufolge Panzer geschickt. Diejenigen, die die syrischen Rebellen verfolgen, scheinen zu denken, dass diese jüngste Kampfrunde ernster ist als in der Vergangenheit.

In der Vergangenheit kontrollierte eine mit ISIS verbundene Gruppe namens Jaysh Khalid Gebiete zwischen Tasil und der Golan-Grenze. Es ist nicht bekannt, ob die einst existierenden IS-Zellen, die 2018 vom Regime beschossen und zerstört wurden, auch wieder auftauchen könnten.