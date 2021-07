Deutsche Hotelbuchungen führen die Wachstumsrate in Europa an und liegen erneut über dem weltweiten Durchschnitt

Zum ersten Mal seit über 275 Tagen werden SiteMinder-Daten Globaler Hotelindex zeigt, dass am Mittwoch, 14. Juli 2021, das Hotelbuchungsvolumen in Deutschland wieder über dem weltweiten Durchschnitt lag.

Nach allgemein stabilen Fällen und einer zunehmenden Impfkampagne sind die deutschen Hotelbuchungen in den letzten Monaten rasant gestiegen, von 15,58 % am 1. Mai auf 62,61 % am 14. Juli, als sie im Vergleich zu den gleichen Zeiträumen im Jahr 2019 über dem weltweiten Durchschnitt lagen Die Dynamik wird hauptsächlich durch Last-Minute-Buchungen im Sommer von einheimischen deutschen Reisenden angetrieben.

Globaler SiteMinder Hotel Index vom 28. Juli 2021 –

Foto: SiteMinder

Nach Angaben von SiteMinder, der weltweit größten offenen Hotel-Commerce-Plattform, hat die Stadt Berlin am schnellsten reagiert und verzeichnet derzeit 76,3 % ihres gleichzeitigen Hotelbuchungsvolumens die in Hamburg um 61.57 Uhr. % des Niveaus von 2019 und das von München mit 53,17 % des Niveaus vor der Pandemie.

Während inländische Reisende weiterhin die überwiegende Mehrheit der Aufenthalte ausmachen, zeigen die SiteMinder-Daten auch Anzeichen dafür, dass der internationale Reiseverkehr ein allmähliches Comeback erlebt, was durch die Wiedereröffnung in Nicht-EU-Ländern wie den Vereinigten Staaten (dem drittgrößten Quellmarkt in den USA) gefördert wird Land). Der Anteil deutscher Hotelbuchungen durch internationale Gäste im Juli ist in diesem Jahr mit 25,1 % am höchsten, und die Ankunftsdaten von SiteMinder zeigen, dass 33,8 % der im Dezember gebuchten Aufenthalte derzeit von internationalen Kunden stammen.

Europa schnell einholen

Während Deutschland derzeit im Global Hotel Index von SiteMinder auf Platz 11 von 16 europäischen Ländern steht, noch vor Frankreich, Dänemark, den Niederlanden, der Tschechischen Republik und Österreich, erholt sich das Buchungsvolumen der Hotels schneller als in jedem anderen Land des Kontinents. Die Erholung von 15,58% am 1. Mai auf 68,73% des Reservierungsvolumens 2019 heute entspricht einem Wachstum von mehr als 340%.

“Trotz einer Verzögerung bei der Wiedereröffnung im Vergleich zu einem Großteil des europäischen Festlandes sind die Buchungen in den letzten Wochen schnell gestiegen, da sich das Reisen wieder zu normalisieren scheint. Nach einem schwierigen Start in das Jahr freue ich mich für unsere Hoteliers, die nach vielen Monaten ohne Kunden können sich freuen, sie wieder begrüßen zu dürfen. sagt Clemens Fisch, Regional Director DACH & EMEA bei SiteMinder. „Dies bedeutet jedoch die Notwendigkeit, sich schnell an neue Vorlieben und Verhaltensweisen der Reisenden anzupassen, da die Kunden, die Hoteliers in Zukunft begrüßen, nicht unbedingt dieselben Kunden sein werden, die sie zuvor beherbergt haben. Technologie ist derzeit eine entscheidende Investition für Hoteliers, um ihre Kunden besser zu verstehen, ihre Zimmer dort zu verteilen, wo ihre Kunden suchen, ihre Immobilien optimal zu vermarkten und letztendlich das Wachstum der Buchungen zu maximieren, das wir sehen. . “

