Neue schwere Kämpfe in der Konfliktregion Berg-Karabach im Südkaukasus führten zu weiteren Todesfällen und Verletzungen. Nach armenischen Angaben wurden zwischen Mittwoch und Donnerstag 30 weitere Soldaten getötet, was die Zahl der Todesfälle auf 350 erhöht.

Russland , das Vereinigte Staaten und Frankreich vermitteln im Konflikt mit der sogenannten Minsker Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov wollte am Donnerstag in Genf mit Vertretern der OSZE zusammentreffen und Bakus Position erläutern.

In der umstrittenen Region Berg-Karabach im Süden des Kaukasus Dort leben etwa 145.000 Menschen. In einem Krieg nach dem Zusammenbruch der Sovietunion Aserbaidschan hat vor etwa 30 Jahren die Kontrolle über das Gebiet verloren. Es wird heute von christlichen Karabach-Armeniern bewohnt. Seit 1994 besteht ein gefährdeter Waffenstillstand.

Österreich präsentierte sich als “Ort des Dialogs”. Laut Tass befindet sich das russische Außenministerium in Verhandlung über ein Treffen auf Außenministerebene zwischen Armenien und Aserbaidschan mit OSZE-Vermittlern.

Der armenische Außenminister wollte laut AFP ohnehin nicht an dem Treffen mit der OSZE teilnehmen. Stattdessen wollte er am Montag an den Gesprächen des russischen Außenministers in Moskau teilnehmen.

Nach Angaben Frankreichs und Russlands kämpfen auch pro-türkische Milizen Syrien und Libyen in Aktion. Das Truthahn unterstützt Aserbaidschan im Krieg mit Waffen und Personal. Russland unterhält gute Beziehungen zu beiden Seiten, gilt jedoch als militärische Schutzmacht Armeniens.