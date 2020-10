Michael Wendler: “DSDS” Exit- und Corona-Verschwörungstheorien

Dieser Beitrag hat alles: Zuerst kündigt Michael Wendler seinen Abschied von der “DSDS” -Jury an, dann verwechselt der Popstar wilde Theorien über die Koronakrise. Alle TV-Kanäle sind “synchronisiert”. Es gibt nur einen Ort, an dem er die “ganze Wahrheit” sagen kann.

D. D.Der Tag begann so werblich: Am Morgen gab Popsänger Michael Wendler bekannt, dass er nun für die Supermarktkette Kaufland werben werde. Für dieses Engagement komponierte er sein Lied “Egal”. Das Lied heißt jetzt “Regal”.

Doch am Abend kündigte “Der Wendler”, wie ihn seine Fans nennen, überraschenderweise seinen Rücktritt von der “DSDS” -Jury an. “Ich werde mit sofortiger Wirkung aufhören, an der DSDS-Show teilzunehmen”, sagte er in einem Video sein Instagram-Kanal. Das ist eine Entscheidung, die er selbst getroffen hat.

Einer von ihnen war völlig überrascht von Wendlers Aussagen – “sowohl über die Abkehr von” DSDS “als auch über seine Verschwörungstheorien”, so RTL. “Davon distanzieren wir uns ausdrücklich.” Für Wendler sollte es die erste Staffel in der “DSDS” -Jury sein. Die Dreharbeiten hatten bereits begonnen, aber die neuen Folgen waren noch nicht ausgestrahlt worden.

In seiner Instagram-Geschichte begründete er seine Abreise mit groben Verschwörungstheorien. “Ich beschuldige die Bundesregierung der angeblichen Koronapandemie und der daraus resultierenden Maßnahmen für grobe und schwerwiegende Verstöße gegen die Verfassung und das Grundgesetz (sic!)”, Sagte er in seiner Geschichte.

Fast alle Fernsehsender sind “mitschuldig”, “ausgerichtet” und “politisch kontrolliert”. Er verwies dann auf seinen neu geschaffenen Kanal auf “Telegram”. Nur dort kann er die “ganze Wahrheit” sagen.

Die Verschwörungstheoretikerin Attila Hildmann antwortete mit Euphorie auf Michael Wendlers Entscheidung: “Ich bin so stolz auf dich, Michael”, schrieb er in Großbuchstaben auf seinem Telegrammkanal.

In der Corona-Krise ist der Telegramm-Kurierdienst besonders beliebt. Die kaum regulierte Plattform ist besonders bei Verschwörungstheoretikern beliebt.

Wenig später zog die Supermarktkette Kaufland die Konsequenzen und löschte den Werbespot “Regal” aus ihren sozialen Kanälen. “In unserem Video mit Michael Wendler ging es um Spaß und Ironie”, schrieb Kaufland auf Twitter. „Die Grenze ist jedoch erreicht, wenn Menschen mit der Sicherheit und Gesundheit der Menschen spielen. Wir haben daher alle Wendler-Inhalte entfernt und uns von seinen Aussagen distanziert. “”