Beobachten Sie den Weltraumflug von William Shatner live mit dem Start der Blue Origin-Rakete

Jeff Bezos’ Raumfahrtunternehmen Blue Origin wird voraussichtlich am Mittwoch eine New Shepard-Rakete mit einer Besatzung starten. Der Start ist für 9:00 Uhr CDT, 8:00 Uhr MDT in der Nähe von Van Horn, TX, geplant.

Mit 90 wird der Schauspieler William Shatner der älteste Mensch im Weltraum. Er wird sich drei anderen, darunter zwei zahlenden Kunden, an Bord einer Blue Origin-Kapsel anschließen. Dies wird der zweite Start des Unternehmens mit einer Crew sein.

Die Rakete wird die Kármán-Linie überqueren, die 100 Kilometer über dem Boden als Rand des Weltraums gilt, bevor sie zur Erde zurückkehrt.

Der Start verzögerte sich wegen starker Winde in West-Texas um einen Tag.

Während sich die Rakete auf den Start vorbereitet, sieht sich das Unternehmen Vorwürfen wegen sexueller Belästigung von Mitarbeitern ausgesetzt. Nach a Ermittlungen der Washington Post Am Montag wurde unter der Führung von CEO Bob Smith eine “Herrschaftsbruderkultur” veröffentlicht, wie ein ehemaliger Mitarbeiter es ausdrückte, den Fortschritt behindert und weibliche Mitarbeiter entmutigt habe.

Neue Kapsel und Shepard-Rakete landen erfolgreich

Die Besatzung der New Shepard-Rakete und des Triebwerks landete nach einer Reise durch den Weltraum erfolgreich in Van Horn, Texas.

Die Blue Origin New Shepard-Rakete wurde gestartet und steigt in den Weltraum auf. Der Hauptmotor hat sich abgeschaltet und die Kapsel ist bereit, sich vom Booster zu trennen, damit die Astronauten Schwerelosigkeit erleben können.

– Codell Rodriguez

Start der neuen Shepard-Rakete

Das kurze Warten hat ein Ende und die New Shepard-Rakete ist startbereit. Die Rakete wird in etwa 7 Minuten abheben.

– Codell Rodriguez

Die Besatzung der New Shepard-Rakete hört aufmunternde Worte von der Besatzung des vorherigen Raketenstarts, bevor sie ins All reist.

Der Start ist für 15 Minuten geplant, muss aber kurz warten.

– Codell Rodriguez

Die Besatzung der New Shepard-Rakete begibt sich nicht auf das Schiff, das sie ins All bringen wird. Jedes Besatzungsmitglied läutet eine zeremonielle Glocke, bevor es an Bord der Rakete geht.

– Codell Rodriguez

Die vier Reisenden haben die Startrampe erreicht und werden ein Foto machen, bevor sie an Bord der New Shepard-Rakete gehen. Der Start soll in 33 mi . stattfinden

– Codell Rodriguez

Laut Blue Origin ist der New Shepard bereit für das Crew-Boarding. Die vier Passagiere werden nun zur Startrampe geführt.

Der Abflug ist gegen 8.30 Uhr geplant.

– Martha Pskowski

Der Diebstahl ruht derzeit wegen “Fahrzeugvorbereitung”, weil “einige Gegenstände entfernt wurden”, aber das sei laut Blue Origin zu erwarten.

Es war 54 Grad in Van Horn um 7:37 Uhr CDT bei allgemein klarem Himmel. Starke Winde verzögerten den Start um einen Tag, haben aber jetzt nachgelassen.

– Martha Pskowski

Die vier Passagiere der New Shepard-Rakete erhielten Münzen zur Erinnerung an ihre Vorbereitung auf die Raumfahrt und werden von Jeff Bezos zum Startplatz geführt. Schauspieler William Shatner scherzte, dass er die Münze werfen würde und das Ergebnis entscheiden würde, ob sie auf die Rakete kamen oder nicht.

Der Raketenstart ist für etwa 45 Minuten geplant.

– Codell Rodriguez

Einführung von Blue Origin: Während William Shatner nach den Sternen wandelt, kollidieren Visionen aus dem Weltraum

