Zusammenfassung: Testberichte und Videos der Apple Watch Series 7 bieten einen ersten Blick auf die neuen Farben, das Display und mehr.

Der erste Apple Watch Series 7 Vorbestellungen werden vor der offiziellen Veröffentlichung am Freitag an die Kunden ausgeliefert. Vor dieser Veröffentlichung wurden die ersten Pressespiegel der Apple Watch Series 7 mit einem Embargo veröffentlicht, die einen genaueren Blick auf die neuen 41 mm / 45 mm-Größen, neue Farben und mehr bieten.

TechCrunch schreibt, dass man als täglicher Apple Watch-Nutzer den Größenunterschied “sofort” bemerken wird, obwohl es sich nicht um eine “drastische Abweichung” zu den Vorjahren handelt.

Wenn Sie hingegen täglich eine Apple Watch nutzen, werden Sie den Unterschied sofort an Ihrem Handgelenk bemerken. Das Upgrade von Serie 6 auf Serie 7. Das größere Modell (auf das wir uns im weiteren Verlauf dieses Tests konzentrieren werden) geht von einem 1,78-Zoll-Bildschirm (diagonal gemessen, ähnlich einem Smartphone) auf 1,9 Zoll. Das ist eine Steigerung von 20 % gegenüber der Serie 6 und eine Steigerung von 50 % gegenüber der Serie 3, die es irgendwie schafft, zu bleiben.

TechCrunch fügt hinzu, dass der größte Vorteil des größeren Bildschirms die neue QWERTZ-Tastatur ist:

Die größte tägliche Änderung ist jedoch die Hinzufügung einer vollständigen QWERTZ-Tastatur für die Texteingabe, entweder durch Tippen oder Verschieben zwischen Buchstaben mit QuickPath. Ich bin überrascht, wie gut beide auf dem kleinen Bildschirm abschneiden. Sobald Sie die App öffnen, erscheint auf Ihrem angeschlossenen iPhone eine Benachrichtigung „Apple Watch Keyboard Input“ mit der Frage, ob Sie den Text auf iOS eingeben möchten. In den meisten Fällen lautet die Antwort wahrscheinlich ja. Aber es ist schön, die Option zu haben, Sie werden sich ein wenig von Ihrem Telefon entfernen.

Die die Wall-Street-Zeitung stellt fest, dass sich die inkrementellen Verbesserungen summieren, aber es ist unwahrscheinlich, dass die Serie 7 die Skeptiker der Apple Watch bekehrt:

Diese inkrementellen Verfeinerungen tragen zu einem besseren, aber nicht bedeutend besser – sieh dir die Erfahrung an. Wenn Sie jemals die Apple Watch geliebt haben, werden Sie diese lieben. Wenn Sie noch nicht davon überzeugt waren, dass Sie einen Handheld für 399 US-Dollar benötigen, wird die Serie 7 Sie wahrscheinlich nicht bekehren. Aber wenn Sie ein iPhone-Benutzer sind, der über Ihre erste Smartwatch nachdenkt, sollten Sie dies berücksichtigen.

Die Kante sagt, dass der größere, hellere Bildschirm zwar eine nette Verbesserung ist, aber nicht groß genug, um für die meisten ein Upgrade zu rechtfertigen:

Es gibt keinen Grund, warum wir große jährliche Updates für die Apple Watch erwarten sollten. Diese kleinen Iterationen sind vielleicht nicht das, was wir uns erhofft hatten – ein großes Redesign mit viel mehr Akku – aber das macht die Serie 7 allein nicht schlecht.

Wenn Sie eine dieser älteren Apple Watches besitzen, gibt es meiner Meinung nach nichts, das ein Upgrade erfordern sollte. Alle neuen Funktionen sind sehr nett, aber nicht notwendig. Wenn da ist istetwas, das Sie an Ihrer aktuellen Uhr stört, also tun Sie es auf jeden Fall, wenn Sie es sich leisten können. Auch wenn die Serie 3 immer noch billig ist, halte ich sie nicht mehr für einen guten Kauf. Die Apple Watch SE ist preiswerter.

CNBC merkt an, dass es schön gewesen wäre, wenn Apple in diesem Jahr die Akkulaufzeit erhöht hätte, anstatt sich nur auf die Ladezeiten zu konzentrieren.

CNN unterstrichen behauptet, dass das hellere Display auffällt, obwohl die praktischen Auswirkungen minimal sind:

Das Display ist ein Always-On-Retina-Display, das lebendige Farben und scharfe Kontrastpunkte bietet (denken Sie beim Lesen einer E-Mail an klaren Text). Die Always-On-Natur ermöglicht es Ihnen, auf die Uhr zu schauen und die Uhrzeit oder was auch immer auf Ihrem Zifferblatt ist, zu sehen, ohne auf den Bildschirm tippen oder ihn aktivieren zu müssen. Apple behauptet, dass der Bildschirm der Serie 7 70 % heller ist als der der Serie 6, und wir haben in Paralleltests festgestellt, dass die Serie 7 Komplikationen (Bildschirm-Widgets wie Wetter oder Aktivität) mit größerer Klarheit aufwies. Apple sagt, dass sie auch jedes Zifferblatt abgestimmt haben, und das ist nur im Inneren wirklich wahrnehmbar. Bei der Verwendung des Bildschirms im Freien gibt es keine Verbesserung.