Begeisterte Passagiere besteigen Heathrows ersten Flug in die USA

An den Check-in-Schaltern bildeten sich schnell lange Schlangen, während die Passagiere in ihren Telefonen und ausgedruckten Dokumenten wühlten und die erforderlichen Dokumente vorbereiteten.

„Mein Gott, ich bin so nervös“, sagte Bernadette Sumners, 56, aus Stratford-on-Avon, England, die ihren ersten Flug seit Beginn der Pandemie nahm, um ihre Tochter in Oregon und seinen Sohn in New York zu besuchen .

„Es gibt so viel zu merken und zu organisieren“, sagte sie, als sie auf einer Bank im Abflugterminal saß und alle paar Minuten ihren E-Mail-Feed aktualisierte, während sie auf das Ergebnis wartete. Negativ für seinen Coronavirus-Test. „Es ist sehr stressig, aber ich weiß, dass es sich lohnen wird, wenn ich meine Kinder sehe und meine Enkel treffe“, sagte sie mit Tränen in den Augen.

Andere waren überrascht von der Organisation und der Geschwindigkeit des Prozesses. „Ich kam vier Stunden früher an, um mir eine gute Fehlerquote einzuräumen, aber der gesamte Prozess ist super einfach und effizient“, sagte Noah Cunningham, ein 46-jähriger Drehbuchautor aus London, der auf dem Weg nach New York war, um zu arbeiten .