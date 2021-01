Beamte sagen 50 Starts von Floridas Weltraumküste in diesem Jahr voraus – Spaceflight Now

Militärbeamte, die für die Eastern Range in Cape Canaveral verantwortlich sind, planen in diesem Jahr mehr als 50 Starts von der Weltraumküste Floridas, wobei SpaceX für den größten Teil der Startaktivitäten verantwortlich ist, sagte der Vizekommandant des 45. Weltraumflügels diese Woche.

Der Florida Spaceport war im Jahr 2020 Schauplatz von 31 Starts, darunter 30 Weltraummissionen und ein atmosphärischer Testflug in großer Höhe des SpaceX Crew Dragon Abandonment Systems.

“Wir haben das Jahr mit den meisten Starts in den letzten 10 Jahren abgeschlossen und wollen diesen Rekord 2021 erneut brechen”, sagte Oberst Brande Walton, Vizekommandeur des 45. Weltraumflügels. , das die Startoperationen in Cape Canaveral überwacht. Space Force Station und das nahe gelegene Kennedy Space Center.

Tatsächlich stellten die 30 erfolgreichen Starts in Florida im letzten Jahr, bei denen Nutzlasten in den Orbit und in Ziele darüber hinaus geschickt wurden, einen Rekord auf. Vor 2020 lag der bisherige Rekord für Starts von der Weltraumküste bis zur Umlaufbahn bei 29, eine Marke, die 1966 eingeführt wurde.

Aber viele suborbitale Starts, Raketentests und Raketenflüge von Cape Canaveral wurden in den ersten Jahren des Weltraumzeitalters nicht in der Orbitalmission gezählt. Laut Jonathan McDowell, einem Astronomen am Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, der globale Satelliten- und Startaktivitäten verfolgt, gab es 1963 133 bekannte suborbitale und orbitale Starts von der Weltraumküste.

“Mit Blick auf die Zukunft planen wir, im Jahr 2021 zu beginnen”, sagte Walton in einer virtuellen Präsentation vor dem Komitee des National Space Club Florida. “Wir haben derzeit 53 Starts in unserem Manifest für dieses Jahr, von denen einer bereits in den Büchern steht.”

Der erste Start von 2021 von Cape Canaveral war ein Erfolg Die Rakete SpaceX Falcon 9 startet am 7. Januar mit dem Kommunikationssatelliten Turksat 5A für die Türkei.

“Dies wird ein weiteres bemerkenswertes Jahr für Starts an der Weltraumküste mit drei menschlichen Raumfahrtmissionen, darunter zwei auf SpaceXs Crew Dragon und eine auf Boeings neuem Starliner-Raumschiff”, sagte Walton.

Der historische Erstflug von SpaceXs Raumschiff Crew Dragon mit Astronauten war ein Höhepunkt des geschäftigen Starttempos im letzten Jahr. Die NASA-Astronauten Doug Hurley und Bob Behnken am 30. Mai gestartet auf dem Demonstrationsflug Crew Dragon an Bord einer Falcon 9-Rakete von Station 39A im Kennedy Space Center.

Hurley und Behnken absolvierten Anfang August ihren zweimonatigen Testflug zur Internationalen Raumstation und bereiteten damit die Bühne für die erste einsatzbereite Crew Dragon-Mission startete am 15. November mit vier Astronauten an Bord.

Weitere historische Missionen, die 2020 von Florida aus gestartet wurden, sind Solar Orbiter, ein in Europa gebautes Raumschiff, das die ersten Fotos der Sonnenpole macht, der Perseverance Mars Rover der NASA und der erste Start der Polarumlaufbahn von Cape Canaveral aus. seit den 1960er Jahren, sagte Walton. .

Startbetreiber und Beamte der Schießstände haben im vergangenen Jahr die meisten Missionen abgeschlossen, nachdem die Coronavirus-Pandemie viele Mitarbeiter zur Fernarbeit gezwungen hatte. Die Startmannschaften übten körperliche Distanzierung und trugen Hemden Masken zur Bekämpfung der Ausbreitung von Krankheiten.

Beamte des 45. Weltraumflügels prognostizierten Anfang letzten Jahres 48 Starts im Jahr 2020, eine Zunahme der Missionen, die hauptsächlich durch das Starlink-Internetnetzwerk von SpaceX verursacht wurden.

Startverzögerungen, eine Realität in der Raumfahrtindustrie, führten dazu, dass SpaceX und ULA ihre geplanten Startzahlen im letzten Jahr verfehlten. Es könnte 2021 wieder passieren.

Militärbeamte haben Prozesse rationalisiert, um die östliche Kette zwischen den Starts schneller zu umgehen.

In den letzten Jahrzehnten konnte das Sortiment nur separate Starts von 48 Stunden aufnehmen. Mit der Einführung automatisierter Flugsicherheitssysteme, die eine Streurakete zerstören würden, wenn sie aus dem Weg fliegen würde, und der Verbesserung der GPS-basierten Ortungsfunktionen besteht eine geringere Nachfrage nach Bodeninfrastruktur und Sicherheitspersonal für jeden Start.

Dadurch konnte der 45. Weltraumflügel verkleinert werden, um Missionen zu unterstützen, die mit einem automatisierten Flugsicherheitssystem ausgestattet waren. Die Falcon-Raketen von SpaceX fliegen derzeit mit dem automatisierten Sicherheitssystem, und die United Launch Alliance plant, ein ähnliches System für ihre Vulcan Centaur-Rakete der nächsten Generation einzusetzen.

Mit der neuen Technologie können laut Space Force-Vertretern die Eastern Rifle Range nun Missionen von verschiedenen Startplattformen innerhalb von 24 Stunden unterstützen.

Elon Musk, Gründer und CEO von SpaceX, sagte, das Unternehmen plane bis 2021 bis zu 48 Missionen von Falcon 9 und Falcon Heavy. Bis zu einem halben Dutzend dieser Starts werden voraussichtlich von der Vandenberg Air Force Base in Kalifornien starten. westlich von SpaceX. Startbereich an Land.

Acht der zehn von der ULA in diesem Jahr geplanten Missionen werden von Cape Canaveral aus gestartet. Eine Delta 4-Heavy-Mission und eine Atlas 5-Mission sollen in diesem Jahr von Vandenberg aus starten. Sieben weitere Atlas 5-Missionen stehen auf dem Startplan für Florida.

Laut ULA könnte die neue Vulcan-Rakete, die letztendlich die Raketenfamilien Delta 4 und Atlas 5 ersetzen soll, Ende 2021 auf ihrem ersten Testflug von Cape Canaveral starten können.

Das 53-Start-Screening umfasst die ersten Flüge der Vulcan-Rakete und das schwere Hebegerät des Space Launch System der NASA, einem massiven Trägerraketen, der die Besatzungen zum Mond zurückschicken soll, sagte Walton. Der erste SLS-Demonstrationsflug, der ebenfalls für Ende 2021 geplant ist, wird keine Astronauten befördern.

“Das Team ist auch vorbereitet und sehr aufgeregt, an einigen ersten ULA- und NASA-Starts teilzunehmen”, sagte Walton. “Wie Sie mit 53 Starts im Startmanifest sehen können, planen wir, dieses Jahr zu einem weiteren Bannerjahr zu machen, ohne dass in naher Zukunft eine Verlangsamung geplant ist.”

Unter der Annahme, dass die Prognose von 53 Starts die acht von Cape Canaveral geplanten ULA-Missionen und den ersten Teststart des SLS umfasst, erwartet der 45. Weltraumflügel voraussichtlich, dass SpaceX die verbleibenden 44 Flüge von der Küste aus abschließt. Florida Space.

Angesichts des Ziels von Musk, im Jahr 2021 48 Starts durchzuführen, wobei eine Handvoll dieser Missionen aus Vandenberg stammten, könnte SpaceX diese Anzahl von Starts aus Florida planen.

Laut einer Spaceflight Now-Bilanz sind in diesem Jahr rund 18 öffentlich bekannte SpaceX-Starts von der Space Coast für externe Kunden geplant, darunter zwei oder drei Starts mit der dreikörperigen Falcon Heavy-Rakete von SpaceX.

Mindestens zwei Starts von Falcon Heavy sind in diesem Jahr fest geplant und tragen jeweils Nutzlasten für die Space Force. Andere SpaceX-Flüge bringen Besatzungen und Fracht zur Raumstation, zu kommerziellen Kommunikationssatelliten und zu einem GPS-Navigationsraumschiff.

Neben dem Jungfernflug des Vulcan umfasst das Startprogramm von ULA in Florida zwei Starts von Atlas 5 mit unbemannten und bemannten Testflügen von der Boeing Starliner-Kapsel, einem Atlas 5-Flug mit der Sonde d Lucy Asteroidenerkundung der NASA und mehrere Space Force Atlas 5s.

Laut Vertretern von SpaceX haben Missionen für externe Kunden Vorrang vor den internen Starlink-Missionen des Unternehmens. Wenn das Falcon 9-Manifest Platz bietet, baut SpaceX laut eigenen Angaben genügend Starlink-Satelliten, um alle zwei Wochen 60 oder bis zu 26 Missionen pro Jahr zu starten.

Vierzehn Starts von der Space Coast im letzten Jahr brachten Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn, fast die Hälfte aller Starts von Florida im Jahr 2020.

