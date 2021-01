Neues Gameplay-Material von Pokemon Unite leckt

Falls Sie es vergessen haben, ist ein neues Pokemon MOBA in Arbeit Pokemon Unite Dies wird voraussichtlich in Zukunft auf Nintendo Switch und Mobilgeräten verfügbar sein. Obwohl The Pokemon Company seit seiner ersten Veröffentlichung im Jahr 2020 nicht mehr viel über dieses neue Spiel gesprochen hat, sieht es so aus, als würden wir bald viele neue Informationen erhalten.

Der Grund für diese Überzeugung ist, dass ein neues Gameplay-Video für Pokemon Unite hat kürzlich den Weg zu YouTube gefunden. Das Video, das heute gerade hochgeladen wurde und unten zu finden ist, zeigt ein ganzes Spiel, beginnend mit dem Eröffnungsbildschirm von Pokemon bis zur Lobby nach dem Spiel und dem Hauptmenü, das dauert. ‘begleitet. Die Bilder, die wir sehen, drehen sich um einen Spieler, der Charizard kontrolliert, aber auch andere Pokémon wie Slowbro, Absol, Snorlax und Lucario sind enthalten.

Wenn Sie sich fragen, wie dieses Gameplay überhaupt zustande gekommen ist, Pokemon Unite befindet sich derzeit in einer geschlossenen Beta-Phase. Der einzige Nachteil ist, dass diese Beta derzeit nur in China verfügbar ist. Der In-Game-Text des Gameplay-Videos hat sicherlich gezeigt, dass Sie es sich jemals selbst angesehen haben. Derzeit gibt es keine Pläne, dasselbe Beta in andere Regionen zu bringen, aber das könnte sich in Zukunft ändern.

Die positive Seite dieser ganzen Situation ist die für Pokemon Unite Eine Beta zu besitzen bedeutet, dass eine offizielle Veröffentlichung möglicherweise früher kommt als wir denken. Höchstwahrscheinlich wird das Spiel in den kommenden Monaten in anderen Teilen der Welt zusätzliche Beta-Phasen durchlaufen, bevor es danach veröffentlicht wird. Während dies keineswegs eine Garantie ist, tendieren andere Multiplayer-Spiele, insbesondere solche für Handys, dazu, diesem Muster zu folgen.

Natürlich, wenn irgendwelche Enthüllungen gemacht werden Pokemon Unite In naher Zukunft werden wir Sie natürlich hier auf ComicBook.com auf dem Laufenden halten.