Die Slalom-Serie von Mikaela Shiffrin / Petra Vlhova endet mit 28 Siegen

Zum ersten Mal seit fast vier Jahren eine andere Frau als Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova gewann einen Weltcup-Slalom.

Es war Schweizer Michelle Gisin, die kombinierte Olympiasiegerin von 2018, die ihren ersten Weltcup-Sieg in ihrem 144. Karrierestart feierte – acht Jahre seit ihrem Weltcup-Debüt am selben Ort in Semmering, Österreich.

Der 27-jährige Gisin löschte Shiffrins Führung im ersten Satz um 0,02 aus und gewann mit 0,11 gegen den Österreicher. Katharina Liensberger.

Shiffrin wurde mit 0,57 Rückstand Dritte und beendete zum ersten Mal seit ihrem 16. Geburtstag im Jahr 2011 ein Kalenderjahr ohne Weltcup-Sieg im Slalom. Die Slowakei Vlhova, Siegerin der letzten fünf Slaloms der letzten Saison, hat wurde Vierter. Die vollständigen Ergebnisse finden Sie hier.

Shiffrin und Vlhova haben zusammen die 28 vorherigen Weltcup-Slaloms aus dem Januar 2017 gewonnen.

“Ich habe die unglaubliche Abfahrt von zwei Giganten geschlagen”, sagte Gisin, der seinen ersten Sieg mit seinem 10. Karriere-Podium errang und auf einem von seinem Trainer festgelegten zweiten Laufkurs fuhr. “Es war der perfekte Tag.”

Shiffrin hat zuletzt vor genau einem Jahr einen Slalom gewonnen. Dies war auch das letzte Mal, dass sie nach dem ersten Lauf einen Slalom führte.

„Nicht sauer. Es war kein schlechter Tag “, sagte Shiffrin, der sein 99. Weltcup-Podium (einschließlich 67 Siege) gewann. “Ich weiß, dass ich einen schnelleren oder stabileren Ski habe, aber es ist ein Prozess, und ich gehe Schritt für Schritt.”

Shiffrin beendete das härteste Jahr seiner Karriere. In den letzten sechs Wochen ist sie zum ersten Mal seit 300 Tagen wieder Rennen gefahren – seit dem Tod ihres Vaters. Jeff, 2. Februar – und belegte in fünf Rennen den ersten, zweiten, dritten, vierten und fünften Platz.

Der emotionale Sieg fand am 14. Dezember in einem Riesenslalom in Courchevel, Frankreich, statt.

“Ich denke, viele Leute haben das Gefühl, in Courchevel gewonnen zu haben. Das bedeutet, dass ich wieder da bin und die Dinge wieder normal sind, was ich nicht so sehe.” sie sagte letzte Woche. „Ich meine, ich habe das Gefühl, dass es normal nicht gibt. Ich mochte es nicht, nach Courchevel zurückzukehren. Es ist immer ein Prozess. Meine ganze Karriere war ein sehr langer Prozess, und das hat sich nicht geändert, nur weil ich wieder ein Rennen gewonnen habe.

Die Frauen werden dann am Sonntag in Zagreb, Kroatien, um einen weiteren Slalom fahren (9:30 Uhr ET, Olympic Channel und Peacock Premium).

“Ich versuche mich zu erinnern, wie sich diese Dinge anfühlen”, sagte Shiffrin und bemerkte, dass sie um ihr Leben kämpfte, um Intensität in ihren zweiten Lauf zu bringen. “Es passiert. Ich denke, es geht in eine sehr gute Richtung.

OlympicTalk ist aktiviert Apple News. Favorit uns!

Folgen Sie @nbcolympictalk