“Beängstigender Drache” -Schädel enthüllt das Biest, das den australischen Himmel terrorisiert

Eine beeindruckende Bestie mit einer Spannweite von 22 Fuß. Ein Mund wie ein Speer. Das, was einem echten Drachen am nächsten kommt.

So beschreibt Tim Richards den Shawi Thapunngaka, ein fliegendes Reptil, dessen Fossilien er an der School of Biological Sciences der University of Queensland studiert. Es wird angenommen, dass der Flugsaurier schon einmal über das australische Outback geflogen ist – er schwebt vor langer Zeit eher über Binnenmeeren als über der Wüste.

“Das Ding wäre ziemlich wild gewesen”, sagte Richards, ein Doktorand. “Es hätte einen großen Schatten über einen kleinen, zitternden Dinosaurier geworfen, der es nicht gehört hätte, bis es zu spät war.”

Der Name Thapunngaka shawi bedeutet “der Mund von Shaws Speer”, wobei die zweite Hälfte auf seinen Entdecker Len Shaw verweist. Der Gattungsname Thapunngaka ist von der heute ausgestorbenen Sprache der Wanamara-Nation, einem der First Nations-Völker Australiens, inspiriert.

Flugsaurier bevölkerten die Erde vor 66 Millionen Jahren, bevor die tödliche Asteroidenexplosion die Dinosaurierherrschaft beendet, und vor 228 Millionen Jahren. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie die ersten Wirbeltiere sind – dh eine Kreatur mit einem Rückgrat -, die die Flucht ergreift. Der bekannteste Flugsaurier ist Pterodacylus, weshalb Flugsaurier oft fälschlicherweise als Flugsaurier bezeichnet werden.

Wissenschaftler müssen noch viel über antike Kreaturen lernen. Forschungsergebnisse in der Zeitschrift iScience im April veröffentlicht zeigte, dass das Geheimnis der Pterosaurier-Physiologie der Hals war, länger als die einer Giraffe und von Mutter Natur genial arrangiert, um ihre schweren Köpfe während des Fluges zu unterstützen. Eine im letzten Monat veröffentlichte Studie schlägt vor Viele Flugsaurier sind vielleicht geflogen, als sie aus ihren Eiern geschlüpft sind.

Um den Flug zu ermöglichen, haben Pterodactyle oft dünnere und brüchigere Knochen als andere Dinosaurier. Dies macht gut erhaltene Fossilien wie das, das Richards untersucht, selten. Basierend auf den untersuchten Kieferknochenfossilien schätzt Richards, dass der Schädel allein 3,2 Fuß lang sein und 40 (erschreckende) Zähne enthalten würde.

“Nach globalen Maßstäben ist die Aufzeichnung der australischen Flugsaurier schlecht, aber Thapunngakas Entdeckung trägt wesentlich zu unserem Verständnis der Vielfalt australischer Flugsaurier bei.”