Premier League-Vorschau – Brighton

Was zu erwarten ist?

Mehr Mittelmäßigkeit von den Möwen? Nachdem Brighton in der vergangenen Saison mit dem Abstieg geflirtet hatte, begann er mit vierzehn Punkten Vorsprung auf den sechzehnten Platz vor der Abstiegszone. Mit dem progressiven Manager Graham Potter an der Spitze hat das South Coast-Team manchmal guten Fußball gespielt. Ein Mangel an Feuerkraft war für Brighton ein Problem und wird versuchen, dieses Problem im Sommer-Transferfenster anzugehen.



Spieler zum Anschauen

Sommersignatur Enock Mwepu wird eine interessante Uhr, der sambische Nationalspieler wurde dem österreichischen Meister Red Bull Salzburg entrissen und wird Albions Mittelfeldspieler Dynamik und Biss verleihen. Französischer Stürmer Neal Maupay Der beste Torschütze des Teams mit nur acht Toren und wird begierig sein, zu starten und sein Team hoffentlich nach oben in der Tabelle zu bringen.

Voraussichtliche Ankunft – 15.

Eine leichte Verbesserung für die Seagulls mit ihrer Fußballmarke, die gegen Ende der Saison endlich Ergebnisse erzielte. Graham Potter hat in der Premier League bisher sicherlich beeindruckt, seien Sie nicht überrascht, wenn eine Mannschaft mit größeren Ambitionen anfängt, den englischen Trainer zu erschnüffeln.

