Bagdad-Konferenz als regionaler Wendepunkt

Eine einmalige Bagdad-Konferenz am Samstag soll wichtige regionale Beamte und Führer zusammenbringen, darunter die Präsident von Frankreich der die irakische Hauptstadt besucht. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi und König Abdullah II. von Jordanien haben ihre Teilnahme angekündigt. Ob sie am Morgen in Bagdad angekommen waren, war nicht klar, aber Macrons Maschine war über Nacht gelandet. Wichtig ist, dass die regionale Presse es als wichtiges Ereignis ansieht. Die jordanische Zeitung Al Ghad nannte dies einen Wendepunkt.

Ein Beamter sagte, dass „der Gipfel sowohl regionale Nachbarn als auch andere Länder zusammenbringt“ und erklärte, dass „der Irak eine besondere regionale Rolle hat“. Der Zweck des Treffens sei es, “den Irak und das irakische Volk zu unterstützen”, sagte ein anderer Beamter. “Dieser Zeitraum ist für den Irak sehr wichtig, da wir uns den Wahlen im Oktober nähern.” Macron “möchte seine Unterstützung für den Irak, den politischen Prozess und die Demokratie zum Ausdruck bringen”, heißt es in einem Bericht von The National.

Bagdad wird Gastgeber der Irakischer Nachbarschaftsgipfel mit breiter internationaler und regionaler Beteiligung und großen Hoffnungen auf die Rückkehr der historischen Rolle des Irak in der Region, sagen lokale Medien.

“Seit letztem Donnerstag hat die irakische Hauptstadt Bagdad zeitgleich mit der Einberufung des Gipfels eine erhöhte Sicherheit und militärische Stationierung in der Nähe sensibler Regierungs- und diplomatischer Institutionen erlebt”, heißt es in dem Bericht.

Al-Ain-Medien berichteten, dass Einladungen an die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats sowie an die Nachbar- und Regionalländer des Irak gesendet worden seien, sagte der irakische Außenminister Fuad Hussein.

„Vor zwei Tagen trafen arabische und ausländische Delegationen, die sich auf die Teilnahme am regionalen Dialoggipfel vorbereiten, in Bagdad ein, und zwar auf der Grundlage von Einladungen des Irak an regionale und arabische Staatsoberhäupter sowie an europäische und westliche Länder, während die Ebene Die Vertretung der meisten am Gipfel teilnehmenden Länder wechselt laut Leaks und unbestätigten Nachrichten “, sagte Al-Ain.

Am Donnerstagabend gab der Vorbereitungsausschuss für die Bagdad-Konferenz die Länder und internationalen Organisationen bekannt, die ihre Teilnahme an der Konferenz bestätigt hatten, und nannte einen Grund dafür, die Namen der teilnehmenden Staats- und Regierungschefs bisher nicht bekannt zu geben. Anscheinend kann die geheimnisvolle Natur es iranischen, türkischen und sogar saudischen Beamten ermöglichen, sich zu treffen. Auch Golfbeamte könnten kommen.

„Die teilnehmenden Länder sind die Türkei, der Iran, Saudi-Arabien, Ägypten, Kuwait, Jordanien, Katar, [United Arab] Emirates und Frankreich, neben der Arabischen Liga, dem Golf-Kooperationsrat und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit “, sagte der Vorsitzende des Ausschusses, Sprecher der Bagdad-Konferenz, Nizar Al-Khairallah, während einer Diskussion mit einer Reihe von Medien. denen Al-Ain News folgte.

Der irakische Präsident Barham Salih geht mit dem neuen iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi während eines Treffens in Teheran (Bild: REUTERS)

Der Irak will keine Konfliktzone sein. Er litt unter pro-iranischen Milizen, Daesh und türkische Luftangriffe in den letzten Jahren. Die Konferenz soll zeigen, dass Bagdad nun die Region zusammenbringen kann. Der Beamte fügte hinzu: „Die Konferenz sendet positive Botschaften an Institutionen, die sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung und der Anziehung von Kapital befassen. Ziel des Gipfels sei es, dem Irak eine “konstruktive und integrative Rolle bei der Bewältigung der Krisen in der Region” zu geben, sagte Al-Ain.

Wenn es dem Irak gelingt, dies zu erreichen und Beamte aus so unterschiedlichen Ländern wie dem Iran, der Türkei und Saudi-Arabien sowie Frankreich, Ägypten, Jordanien und anderen wichtigen Golfstaaten zusammenzubringen, wird er eine beispiellose Botschaft senden.

Es wird auch zeigen, wie die amerikanische Führung in der Region ins Abseits gedrängt wurde. Amerika verlässt Afghanistan, und viele sehen die Vereinigten Staaten als Rückzug aus der Region. Washington hat in den letzten Jahren viele Einrichtungen im Irak verlassen, als pro-iranische Milizen auf US-Streitkräfte zielen. Die Türkei hat von den USA unterstützte SDF-Kämpfer in Syrien bombardiert und befürchtet, dass sich die von den USA geführte Anti-IS-Koalition nicht mehr um sie kümmert. Der Irak gewinnt unterdessen an Fahrt – und auch Frankreich.