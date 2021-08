Halo 3 erhält im nächsten MCC-Update eine neue Karte und mehr

Bildschirmfoto : Microsoft / 343 Sektoren

Gute Spiele sterben nicht, sie werden alt. Halo 3 ist ein sehr gutes (und ja, sehr altes) Spiel, das 2007 veröffentlicht wurde. Aber 13 Jahre später bekommt es immer noch neue Karten. Diesmal fügt 343 Industries ein Remake eines Klassikers hinzu Halo 2 Karte in der Master Chief-Sammlung Version von Halo 3.

Gestern in einem Artikel über den Beamten Halo-Wegpunkt Forum, 343 führte alle neuen Änderungen, Ergänzungen und Funktionen ein, die Teil von . sein werden CM Öffentlicher Flug der 8. Staffel. Eine der großen Neuerungen ist Icebox, eine neue Karte für Halo 3.

Icebox ist ein verschneites Remake von Rasen Halo 2 und findet in der russischen Stadt Tjumen statt. Dieses neue Level kommt von Hallo online, ein reines Online-Spiel jetzt geschlossen entwickelt von Sabre Interactive, gebaut mit einer modifizierten Version des Halo 3 Motor. Es wurde erst 2015 in Russland über eine geschlossene Beta veröffentlicht und wird nicht mehr aktualisiert. Dies ist nicht das erste Mal, dass 343 Inhalte von . abgerufen hat Hallo online. Im April ist die Hallo online map Wasserfall wurde portiert Halo 3.

Neben der neuen Karte wird dieser bevorstehende öffentliche Testflug auch den Klassiker hinzufügen Halo Combat hat sich weiterentwickelt HUD mit 4k Netzteil ort und die Möglichkeit, es auszuschalten und neue Kampagnen-Sammlerstücke in Halo 3. Was bedeutet es? Nicht sicher. 343 teilte keine Details mit. Könnte es mit dem nächsten zusammenhängen Unendlicher Heiligenschein? Vielleicht!

343 kündigte auch an, dass mehr Optionen für Halo 3: ODST‘Der Firefight-Spielmodus ist in diesem Test angekommen. Das Studio kündigte außerdem an, dass The Flood über einen einzigen Screenshot zum wellenbasierten Horde-Modus hinzugefügt werden könnte.

Sie können den vollständigen Beitrag lesen, um alles andere zu sehen., jung und alt, die 343 zu diesem Testflug hinzufügen will. Denken Sie daran, dass all dies irgendwann hinzugefügt wird CM, ist es möglich, dass einige Dinge in Staffeln und nachfolgende Updates rutschen.

Denken Sie daran, wenn die Master Chief-Sammlung war ein peinliches, meist kaputtes Spiel, als es 2014 veröffentlicht wurde? Wie sich die Dinge verändert haben.