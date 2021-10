Bärtierchen in 16 Millionen Jahre altem Bernstein gefunden, ein “einmal in einer Generation” Fund

Ninon Robin (Harvard / NJIT)



Vor langer, langer Zeit fand ein winziges Tier in einer klebrigen Baumharzfalle sein Ende. Sechzehn Millionen Jahre später wurde dieses winzige Bärtierchen-Fossil im dominikanischen Bernstein entdeckt. Heute ist er eine Art wissenschaftlicher Star. Sprechen Sie über ein Funkeln.

Das fossile Bärtierchen zeichnet sich durch seine Seltenheit und die Tatsache aus, dass es sich um eine neue Art und eine neue Gattung handelt.

Bärtierchen werden wegen ihres Aussehens unter dem Mikroskop als “Wasserbären” bezeichnet (so sehen sie aus, wenn sie gehen). Sie sind fast unbesiegbar, in der Lage, die Exposition gegenüber dem Weltraum zu überleben und sogar aus einer Gaspistole geschossen werden (zu einem Punkt).

Während das mikrofossile Tier von außen wie ein modernes Bärtierchen aussah, konnten die Forscher auch sein Inneres untersuchen. „Von allen derzeit bekannten und offiziell benannten Fossilien des Bärtierchen-Bernsteins (bis heute drei, darunter dieses dominikanische Bernsteinfossil) ist dies das erste Fossil, bei dem wir seine innere Struktur (d. h. Vorderdarm) visualisieren konnten.“ Marc Mapalo, erzählte mir ein Doktorand an der Harvard University. Mapalo ist der Hauptautor von a Artikel über die Entdeckung, der diese Woche in der Zeitschrift Proceedings of the Royal Society B . veröffentlicht wurde.

Das Bärtierchen unterschied sich so sehr von bekannten Exemplaren, dass es eine eigene Gattung und den Namen Paradoryphoribius chronocaribbeus erhielt.

Holly Sullivan (Harvard / NJIT)



„Die Entdeckung eines fossilen Bärtierchens ist wirklich ein einmaliges Ereignis in einer Generation“, sagte Co-Autor Phil Barden in einer Erklärung des New Jersey Institute of Technology am Dienstag. Bardens Labor hat das Fossil gefunden.

Es ist keine leichte Aufgabe, ein junges Bärtierchen mit einer Länge von einem halben Millimeter in altem Bernstein zu entdecken. „Zuerst dachte ich, es sei ein Artefakt im Bernstein – ein Riss oder ein Riss, der einem Bärtierchen sehr ähnlich sah“, sagte Barden. Die kleinen Krallen warnten ihn davor, was es wirklich war.

Menschen können Bärtierchen-Plüschtiere, T-Shirts mit Bärtierchen-Wappen und sogar Bärtierchen-Schmuck kaufen. “Als Mikroorganismen leben sie in einer schwer zu verstehenden Größenordnung, aber sie haben diese lustigen kleinen Pfoten und niedlichen, bemerkenswerten Gesichter, die irgendwie bekannt vorkommen, wie die Bären, nach denen sie manchmal benannt sind”, sagte Barden. .

Phillip Barden (Harvard / NJIT)



Während in anderen Bernsteinproben noch mehr Bärtierchenfossilien gefunden werden können, ist dies eine schwierige Mission. Er hält die Entdeckung für “genug Verspätung für eine Karriere”.

Mapalo hofft, dass die Entdeckung die Forscher ermutigen wird, bei der Untersuchung von Bernstein vorsichtig zu sein und nach den Kreaturen Ausschau zu halten. Versteinerte Tiere können uns sagen, wie sich Bärtierchen im Laufe der Zeit verändert haben. Es gibt noch viel zu lernen über diese mächtigen Wasserbären, alte und moderne.