11 Dinge, die Sie in Windows 11 tun können, die Sie vorher nicht tun konnten

Windows 11: Es ist da. Bild : Microsoft

Die Windows 11 Die Bereitstellung ist im Gange, wobei brandneue PCs und neuere Hardware ganz oben auf der Liste stehen. Wenn Sie einen älteren Computer verwenden, müssen Sie möglicherweise einige Monate warten, bis eine Upgrade-Option angezeigt wird.

Haftungsausschluss: Vergessen Sie nicht, unsere . zu konsultieren Windows 11-Upgrade-Handbuch vor der Installation. Obwohl alle Ihre Apps und Dateien das Software-Update sicher überstehen sollten, ist es immer eine gute Idee, zu überprüfen, ob Sie über Backups verfügen, falls auf dem Weg etwas Unerwartetes passiert. Es lohnt sich immer, ein wenig zu warten, um ein Upgrade durchzuführen, nur für den Fall, dass es ungelöste Fehler gibt, die in der Beta des Betriebssystems nicht gefunden wurden.

Wenn Sie sich entscheiden, ob Sie ein Upgrade durchführen möchten, finden Sie hier alles, was Sie in Windows 11 erhalten, was Sie in Windows 10 nicht bekommen (obwohl wir eine einige Workarounds dafür, zu viel).

1. Verwenden Sie Instant-Layouts

Wie bei Windows 10 können Sie geöffnete Fenster an die Seite oder Ecke des Bildschirms ziehen, um sie einzurasten und Ihre Apps nebeneinander zu organisieren, aber Windows 11 verlässt sich darauf. Bewegen Sie den Cursor über die Schaltfläche zum Maximieren / Verkleinern in einem Fenster oder drücken Sie Gewinn + Z um eine Auswahl vordefinierter Layouts anzuzeigen, aus denen Sie auswählen können. Die verfügbaren Layouts hängen von der Breite Ihres Bildschirms ab, aber die Funktionalität ist jetzt noch einfacher zu verwenden.

2. Mehrere Büros schneller verwalten

Windows 10 unterstützte bereits virtuelle Desktops (Microsoft nennt sie nur Desktops), aber sie sind in Windows 11 einfacher zu verwenden und besser erkennbar. Standardmäßig sehen Sie nach der Installation des neuen Betriebssystems eine Schaltfläche Desktops in der Taskleiste mit zwei Rechtecken). Bewegen Sie den Mauszeiger darüber und klicken Sie Neues Büro um Ihnen etwas mehr Platz zu geben. Desktops geben Ihren Programmen mehr Platz, ohne dass zusätzliche physische Displays erforderlich sind.

Sie können mehrere Desktops direkt über die Taskleiste erstellen. Bildschirmfoto : Windows 11

3. Öffnen Sie die Dateien direkt aus dem Startmenü

Das neu gestaltete Startmenü ist eine der ersten Änderungen, die Sie in Windows 11 bemerken werden, und es fungiert jetzt als Drehscheibe für Ihren Datei- und Browserverlauf sowie eine Liste von App-Verknüpfungen. Die tatsächlich angezeigten Dateien hängen davon ab, ob Sie Microsoft (Office) 365 verwenden oder nicht und wie viele Windows 11-PCs Sie mit der Cloud synchronisiert haben, aber achten Sie darauf. Gehe zu Anpassung und Start aus den Windows-Einstellungen, um die Funktion zu konfigurieren.

4. Konzentrieren Sie sich mit der Uhr-App

Die Uhr-App in Windows 11 dient nicht nur zum Anzeigen der Uhrzeit, sondern hilft Ihnen auch, während bestimmter Arbeits- und Lernzeiten konzentriert zu bleiben. Öffne die Uhr-App und wähle dann die Debugging-Sitzungen Option im linken Bereich: Wenn Sie klicken Anfangen Sie werden aufgefordert, Ihre Aufgaben und Zeitpläne zu konfigurieren. Es lässt sich auch in die To Do-App in Windows 11 integrieren und Sie können sogar Songs aus einer Spotify-Wiedergabeliste hinzufügen, damit Sie sich voll konzentrieren können.

Microsoft Teams ist in Windows 11 integriert. Bildschirmfoto : Windows 11

5. Verbinden Sie sich schnell mit Microsoft-Teams

Freut euch, Fans von Slack des Konkurrenten Microsoft! Teams ist jetzt in der Front und in der Mitte von Windows 11 integriert – es befindet sich direkt in der Taskleiste nach dem Aktualisieren des Betriebssystems – und Microsoft bietet es als primäre Möglichkeit an, mit Ihren Leuten in Kontakt zu bleiben. Freunde, Familie und Kollegen ( Entschuldigung, Skype). Wenn Sie Microsoft Teams noch nie verwendet haben, klicken Sie auf Anfangen auf dem ersten Bildschirm und befolgen Sie die Anweisungen, um sich mit anderen Personen per Video-, Sprach- oder Text-Chat zu verbinden.

6. Genießen Sie ein moderneres Fenster

Windows 11 bringt eine massive Neugestaltung der Software-Visuals mit sich, sodass alles viel moderner aussieht und speziell für die heutigen Geräte (und nicht etwa für die 1990er Jahre) entwickelt wurde. Öffnen Sie beispielsweise den Datei-Explorer oder die Windows-Einstellungen, und Sie werden feststellen, dass Platz, Farbe und Ikonografie im Vergleich zu Windows 10 besser genutzt werden. , was es insgesamt attraktiver macht.

7. Erhalten Sie mehr Statistiken zum Batterieverbrauch

Öffnen Sie die Windows-Einstellungen, wählen Sie System und Stromversorgung und Akku, und Sie werden feststellen, dass es eine detailliertere Aufschlüsselung gibt, wie sich Ihr Akku in Windows 11 entlädt – wählen Sie Batterieverbrauch für noch mehr Statistiken. Es ist Teil der Bemühungen, Windows auf Tablets noch besser zu machen und 2-in-1-Geräte, was auch eine einfachere Benutzeroberfläche auf einem Touchscreen ohne Tastatur bedeutet (mehr Übersichtlichkeit und Platz mit Grafiken, größere Menüschaltflächen usw.).

Microsoft Store neu gestaltet. Bildschirmfoto : Windows 11

8. Testen Sie den neuen und verbesserten Microsoft App Store

Windows 11 bringt eine neue und verbesserte Version des Microsoft Store mit besseren Kuration, tiefer Integration mit digitalen Inhalten wie Filmen und ein polierteres Aussehen. Es ist jetzt einfacher, sich zurechtzufinden, obwohl die Apps selbst immer noch ein Hit und Miss sind – Sie können hier in den kommenden Monaten weitere Verbesserungen erwarten, insbesondere wenn es um Spiele geht, die Microsoft in Windows vordringt.

9. Zweitbildschirme einfacher verwenden

Eine der Verbesserungen in Windows 11, die Sie möglicherweise nicht sofort bemerken, ist die Art und Weise, wie sekundäre Anzeigen erkannt werden. Die Software sollte sich jetzt das Layout Ihrer Fenster auf einem externen Monitor merken. Wenn Sie es also trennen und dann wieder anschließen, kehren die Programmfenster an ihre vorherige Position zurück. Es ist eine kleine Änderung, die für jeden, der mehrere Displays verwendet, immer noch sehr praktisch ist.

Stellen Sie sicher, dass Ihre externen Anzeigeeinstellungen gespeichert werden. Bildschirmfoto : Windows 11

10. Taskleisten-Widgets verwalten

Wir haben einen Blick auf Widgets in Windows 10 mit einem Popup neben dem Benachrichtigungsbereich geworfen, aber in Windows 11 haben sie ein eigenes Symbol in der Taskleiste, und es stehen mehr zur Auswahl. zu viel. Klicken Sie auf das Taskleistensymbol, um Nachrichten, Wetter, Ihre bevorstehenden Kalendertermine und Tipps zur Verwendung von Windows 11 anzuzeigen. und mehr. Zur Auswahl Widgets hinzufügen um genau das zu tun – Sie können festlegen, welche Widgets auf dem Bildschirm angezeigt werden und welche nicht.

11. Android-Apps ausführen

Diese Funktion ist beim Start nicht verfügbar, aber bald Windows 11 wird in der Lage sein, Android-Apps aus dem Amazon Appstore auszuführen, wenn Microsoft das Update endlich veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt wissen wir nicht genau, wann dies der Fall sein wird, aber wir wissen, dass sie genauso funktionieren wie Standard-Windows-Apps. Sie sollten in der Lage sein, sie an den Rändern des Bildschirms einzurasten oder an der Taskleiste anzuheften. , zum Beispiel.