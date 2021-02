Autobombe explodiert in der Nähe des somalischen Präsidentenpalastes in Mogadischu

“Um 9:10 Uhr stürzte ein mit Sprengstoff beladenes Terroristenauto … gegen einen Kontrollpunkt in der Nähe der Kreuzung Sayidka. Sicherheitskräfte eröffneten das Feuer auf das Auto, als sie in Richtung des Präsidentenpalastes in Mogadischu fuhren”, heißt es in einer Polizeiaussage.

Die Polizei sagte, der Autobomber sei bei der Explosion ebenfalls gestorben.

“Gott sei Dank hat die Wachsamkeit der Sicherheitskräfte die Menschen vor der Bedrohung des unschuldigen somalischen Volkes durch Terrorismus bewahrt”, fügte die Erklärung hinzu.

Es gab keinen unmittelbaren Anspruch auf Verantwortung für den Angriff, der inmitten einer politischen Krise in Somalia nach dem Ablauf der Amtszeit des Präsidenten des Landes, Mohamed Abdullahi Farmajo, am 8. Februar ohne rechtzeitige Wahl erfolgt.