Austrian Airlines verstärkt Service nach Cancun mit zusätzlichem Flug

Ab dem 25. Januar zusätzlicher wöchentlicher Flug zu einem beliebten Reiseziel in der Karibik

Direktflüge von Wien nach Cancun am Dienstag, Donnerstag und Sonntag

Drei zusätzliche Frequenzen in den Weihnachtsferien

Mit dem erfolgreichen Start ihres Mexiko-Dienstes erweitert Austrian Airlines ihre Direktverbindung nach Cancun um einen zusätzlichen wöchentlichen Flug. Ab dem 25. Januar 2022 fliegt die österreichische Airline zusätzlich zu den bereits bestehenden Verbindungen am Donnerstag und Sonntag mit einer zusätzlichen Frequenz am Dienstag das sonnige Urlaubsziel Mexiko an.

Aufgrund der hohen Nachfrage in den Weihnachtsferien war das Angebot von Austrian Airlines nach Cancun bereits zwischen dem 19. Dezember und dem 9. Januar auf zehn statt sieben Hin- und Rückflüge aufgestockt worden. Das neueste Ziel im Streckennetz von Austrian Airlines wird von einer Boeing 777 bedient, die 306 Passagiere direkt zwischen Wien und der mexikanischen Karibikküste bedient. Als zweitgrößter Flughafen Mexikos dient die Verbindung nach Cancun auch als idealer Ausgangspunkt für Weiterflüge mit unseren Partner-Airlines. Bei der Anreise nach Cancun oder auf allen Austrian Airlines Langstreckenflügen können Kunden zwischen drei Servicekabinen wählen: Economy, Premium Economy und der geräumigen Business Class.

In Verbindung stehende Artikel