Der libanesische Minister Kordahi tritt zurück, um den Streit mit Saudi-Arabien beizulegen | Politik Nachrichten

Beirut, Libanon – Der libanesische Informationsminister George Kordahi, dessen Kritik an der Militärkampagne der Saudis im Jemen gegen die Huthi-Rebellen eine diplomatische Krise auslöste, kündigte seinen Rücktritt an, da der Libanon in Geldnot versucht, den seit Wochen andauernden Streit beizulegen.

„Ich werde es nicht akzeptieren, als Grund verwendet zu werden, dem Libanon und unseren libanesischen Brüdern in Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten zu schaden“, sagte Kordahi am Freitag auf einer Pressekonferenz.

„Die Interessen meines Landes, meines Volkes und meiner Unterstützer stehen über meinen persönlichen Interessen. Der Libanon ist wichtiger als George Kordahi, und libanesische Interessen sind wichtiger als eine ministerielle Rolle.

Kordahi sagte, Premierminister Najib Mikati habe ihm Anfang dieser Woche gesagt, sein Rücktritt sei eine Voraussetzung dafür, dass der französische Präsident Emmanuel Macron mit dem saudischen Kronprinzen Mohammad Bin Salman in Riad über die diplomatische Krise sprechen und die Spannungen zwischen dem Libanon und dem Königreich entschärfen könne.

Macron hat am Freitag eine Tour durch den Golf begonnen, bei der er Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) besuchen wird.

Kordahi war weniger als drei Monate im Amt und wurde unter Mikatis Regierung ernannt, um den wirtschaftlichen Zusammenbruch des Libanon einzudämmen.

Im Oktober tauchten Videos eines Interviews, das er einen Monat vor Beginn seiner Ernennung gegeben hatte, im Internet auf, in denen er sagte, die mit dem Iran verbündeten Huthis „wehren sich … gegen äußere Aggressionen“ im Land Jemen. Kordahi sagte auch, der langjährige Konflikt sei „sinnlos“ und forderte ein Ende.

Mehrere Golfstaaten reagierten schnell auf Kordahis Kommentare. Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait und Bahrain riefen ebenso wie der Jemen ihre Gesandten aus Beirut zurück und verbannten die libanesischen Botschafter. Auch Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate haben ihre Bürger aufgefordert, den Libanon zu verlassen.

Saudi-Arabien hat unterdessen alle libanesischen Importe in das Königreich verboten und das im April verhängte unbefristete Verbot aller libanesischen Agrarprodukte und -produkte weiter verschärft, nachdem ein Versuch vereitelt worden war, 5,3 Millionen Pillen des illegalen Captagon-Amphetamins zu schmuggeln, das in einer Verschiffung von Granaten im Hafen von Jeddah.

Libanesische Industrielle, die häufig nach Saudi-Arabien exportieren, sagten Al Jazeera, der Umzug sei ein weiterer Schlag für ihre Unternehmen und forderten die libanesischen Behörden auf, den diplomatischen Streit beizulegen.

„Ich wollte niemanden wegen meiner Äußerungen zum Krieg im Jemen beleidigen“, sagte Kordahi auf einer Pressekonferenz im Informationsministerium der Hauptstadt Beirut.

Der zurückgetretene Informationsminister verurteilte auch eine „vorsätzliche und wahllose Kampagne“, die mehrere libanesische Politiker und Medien gegen ihn geführt hätten, die seine Äußerungen verzerrt hätten. „Sie bezeichneten das, was ich sagte, als Verbrechen gegen Saudi-Arabien“, sagte Kordahi.

Der ehemalige Promi-Moderator hatte sich wiederholt geweigert, zurückzutreten.

Mikati hat letzten Monat implizit seinen Rücktritt beantragt. „Ich fordere den Informationsminister auf, auf sein Gewissen zu hören, die Position zu beziehen, die eingenommen werden muss und den nationalen Interessen Vorrang einzuräumen“, sagte der Ministerpräsident in einer Rede.

Aber die vom Iran unterstützte Hisbollah und Kordahis Partei, die Marada-Bewegung, unterstützten ihn. Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah kritisierte Saudi-Arabien für die Verletzung der libanesischen Souveränität und den Versuch, den Konflikt im Land anzuheizen.

„Pflichtschritt“

Saudi-Arabien und andere Länder des Golf-Kooperationsrats (GCC) waren einst wichtige politische Verbündete und wirtschaftliche Unterstützer des Libanon. In den letzten Jahren seien sie jedoch zunehmend beunruhigt über den wachsenden Einfluss der Hisbollah und ihrer Verbündeten in der libanesischen Regierung, sagen Experten.

Der Libanon, der jetzt von einer Wirtschaftskrise betroffen ist, die fast drei Viertel seiner Bevölkerung in Armut gestürzt hat, hofft, die Beziehungen wiederherzustellen.

Rabih El-Amine, Vorsitzender des libanesischen Exekutivrats in Riad, sagte gegenüber Al Jazeera, Kordahis Rücktritt sei ein „obligatorischer Schritt“ für den Libanon, um die Beziehungen zum GCC wiederherzustellen.

„Es hätte schon vor langer Zeit passieren sollen“, sagte El-Amine. „Aber dies ist der erste Schritt auf einem langen Weg.“

Der französische Präsident Macron werde versuchen, Kordahis Rücktritt als „Verhandlungschip“ in Riad zu nutzen, um die Spannungen mit dem Libanon abzubauen, sagte der Politologe Bashar El-Halabi gegenüber Al Jazeera, obwohl er sagte, er sei nicht optimistisch, dass der Rücktritt die Beziehungen erheblich verbessern würde.

„Ich glaube nicht, dass es die Saudis wirklich bewegen wird; sie kümmern sich nicht so sehr um Kordahis Rücktritt“, sagt El-Halabi.

„Ich erwarte nicht, dass sie all diese politischen Entscheidungen zurücknehmen, aber das wird wahrscheinlich eine weitere Eskalation zu diesem Zeitpunkt verhindern.“