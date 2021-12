Angesichts eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens tritt der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz zurück

BERLIN – Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Samstag seinen Rücktritt angekündigt, Tage nachdem die Staatsanwaltschaft ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Vorwürfen eingeleitet hatte, er habe öffentliche Gelder verwendet, um Meinungsforscher und Journalisten für günstige Berichterstattung zu bezahlen.

Der Schritt kam unter starkem Druck von allen Seiten, wobei Kurzs Regierungspartner, die Grünen, mit einem Austritt drohten, wenn ihn seine Konservative Volkspartei nicht als Kanzler ablöste. In einer strengen Erklärung forderte der Präsident des Landes alle Akteure auf, die Parteipolitik im Interesse der Stabilität beiseite zu legen.

„Ich gebe zu, es ist kein leichter Schritt für mich“, sagte Kurz am Samstagabend bei einer Pressekonferenz in Wien vor Reportern. „Mein Land ist wichtiger als meine Person. Was er braucht, ist Stabilität.

Herr Kurz, 35, sagte, er werde Alexander Schallenberg, 52, den Außenminister des Landes, als seinen Nachfolger im Kanzleramt vorschlagen. Er sagte, er bleibe Parteichef und Vorsitzender der konservativen Fraktion im Parlament – Positionen, die ihn nahe an der neuen Kanzlerin halten würden.