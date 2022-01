Australische Raumfahrtbehörde will in fünf Jahren bemannte Shuttles starten

Die australische Weltraumbehörde will im Rahmen eines ehrgeizigen 12-Milliarden-Dollar-Plans bemannte Shuttles in fünf Jahren ins All bringen, um das Land in eine „Weltraumnation“ zu verwandeln.

Enrico Palermo, Leiter der nationalen Weltraumorganisation, sagte, er beginne bereits damit, Australiens Image als „Weltraumnation“ zu prägen und 2022 werde eine Art Startrampe für das Land sein.

„Die Welt will mit Australien zusammenarbeiten, das ist klar, und das Agenturteam hat in den ersten drei Jahren diese Brücken gebaut … jetzt werden wir es zu einer aktiven Aktivität und einer Partnerschaft machen“, sagte er. Sonnenherold.

Enrico Palermo, der Leiter der nationalen Weltraumorganisation, sagte, er beginne bereits damit, Australiens Image als „Weltraumnation" zu prägen und dass 2022 eine Art Startrampe für das Land sein werde.

Herr Palermo hat dem Land ehrgeizige Ziele gesetzt, nicht nur bemannte Shuttles ins All zu schicken, sondern auch „Weltraumschiffe“ zu rekrutieren und Australien zu einer Drehscheibe für internationale Weltraummissionen zu machen.

Australien hat auch mehrere Abkommen mit der NASA unterzeichnet, die es der US-Raumfahrtbehörde ermöglichen, noch in diesem Jahr mehrere Raketen von der Landbasis Arnhem in der Nähe von Nhulunbuy im Northern Territory aus zu starten.

Dies ist das erste Mal, dass die NASA einen kommerziellen Start außerhalb der Vereinigten Staaten durchführt.

Die NASA hat auch eine Vereinbarung mit Australien unterzeichnet, um beim Bau eines Rovers zu helfen, der bei zukünftigen Missionen zum Mars eingesetzt wird.

„Wir haben eine echte Chance für Australien, ein regionales Drehkreuz für bemannte Raumfahrtaktivitäten zu sein, das glaube ich wirklich und diese Position müssen wir ergreifen“, sagte Herr Palermo.

„Unsere Einschätzung ist, dass dies eine sehr große Marktchance sowohl für die professionelle als auch für die private bemannte Raumfahrt ist.“

Der AUKUS-Sicherheitspakt, der im September von Australien, Großbritannien und den USA unterzeichnet wurde, wird auch Gespräche über Raumfahrtunternehmen beinhalten.

Australien erhält derzeit seine Wetter- und geologischen Kartierungsdaten von ausländischen Satelliten. Herr Palermo sagte, dies müsse sich im Interesse der nationalen Sicherheit ändern.

TAFES wurde bereits damit beauftragt, die nächste Generation von „Weltraumrekruten“ zu finden und auszubilden, um die neue Zukunft mitzugestalten.

„Viele der Berufe, die heute und in Zukunft zu besetzen sind, erfordern praktisches Lernen von Orten wie unserem TAFES, wir brauchen Weltraumlehrlinge, wir brauchen Weltraumberufe“, sagte Palermo.

Derzeit gibt es in Australien 150 weltraumbezogene Organisationen, davon 90 in Südaustralien.