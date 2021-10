Australische Inflation, chinesische Industriegewinne, Öl

SINGAPUR – Aktien im asiatisch-pazifischen Raum waren am Mittwoch rückläufig, während chinesische Technologieaktien in Hongkong schwere Verluste verzeichneten.

Mittwochnachmittag in Hongkong, die Aktionen von Tencent 3,07 % gefallen, während Ali Baba um 3,01% gefallen und Meituan 5,02 % eingebrochen. Der Hang Seng Tech Index verlor 3,57%.

Das größte Hang-Seng-Index Hongkong führte die Verluste unter den wichtigsten Märkten der Region an und fiel in der letzten Handelsstunde um 1,74%.

Festlandchinesische Aktien fielen an diesem Tag mit dem Shanghai-Verbundstoff Verlust von 0,98 % auf 3.562,31 und die Shenzhen-Komponente um 1,095% auf 14.393,51 gesunken.

Die Industriegewinne in China stiegen im September im Vergleich zum Vorjahr um 16,3%, so die am Donnerstag vom Nationalen Statistikamt Chinas veröffentlichten Daten.

In Japan ist die Nikkei 225 schloss etwas niedriger bei 29.098,24, während der Topix-Index 0,23% verlor und den Handelstag bei 2.013,81 beendete. Südkorea Kospi verlor ebenfalls 0,77% und schloss bei 3.025,49.

Australische Aktien schlossen höher als die S & P / ASX 200 leicht auf 7.448,70 gestiegen. Australiens Verbraucherpreisindex stieg im September-Quartal 2021 um 0,8%, wie Daten des Statistischen Amtes des Landes am Mittwoch zeigten. Die vierteljährliche Verbraucherinflation entsprach den Erwartungen einer Reuters-Umfrage.

Die Australischer Dollar stieg nach Veröffentlichung der Daten auf 0,753 US-Dollar, von einem früheren Tief von 0,7495 US-Dollar.

Der größte MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ohne Japan verlor 0,68 %.