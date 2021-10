Google Doodle ist eine Hommage an den tschechischen Chemiker Otto Wichterle, der weiche Kontaktlinsen erfunden hat

Google feierte am Mittwoch den 108. Geburtstag des bekannten tschechischen Chemikers Otto Wichterle, dem Mann hinter der spektakulären Erfindung der weichen Kontaktlinsen. Als Hommage an den Wissenschaftler widmete Google ihm ein gut durchdachtes Doodle. Das detaillierte Doodle zelebriert das Leben und Vermächtnis des Chemikers, der den Menschen das Sehen ohne Brille erleichtert hat.

Das kreative Doodle zeigt eine animierte Version des Wissenschaftlers, der seine Erfindung mit der Fingerspitze hält. Außerdem hebt das von der Linse reflektierte Licht das Google-Logo im Hintergrund hervor. Darüber hinaus hat der Grafikdesigner im Hintergrund ein dringend benötigtes Apothekenlabor mit einer detaillierten Einrichtung des Geräts und einem anderen Gerät, das wie eine Lampe aussieht, eingebaut.

Wer ist Otto Wichterle?

Der Designer moderner weicher Kontaktlinsen, Otto Wichterle, wurde 1913 in Prostejov, Österreich-Ungarn (heute Tschechien) geboren. Er promovierte 1936 in organischer Chemie am Institut für Chemische Technologie in Prag (PICT). Er wurde auch zum ersten Präsidenten der Akademie der Tschechischen Republik nach der Gründung des Landes im Jahr 1993 gewählt.

„Obwohl Wichterle vor allem als Erfinder der Kontaktlinsen bekannt ist, legten seine Innovationen auch den Grundstein für fortschrittliche medizinische Technologien wie ‚intelligente‘ Biomaterialien, die zur Wiederherstellung des menschlichen Bindegewebes verwendet werden, und bioerkennbare Polymere, die eine neue Standard für die Medikamentenverabreichung “, sagte Google India in einer Erklärung.

Die ersten vier Hydrogel-Kontaktlinsen hat Wichterle nach Angaben des Contact Lens Museums erfolgreich an einem selbstgebauten Gerät entwickelt, das aus einem Merkur-Kinderbaukasten (einem Gerät ähnlich dem amerikanischen Erector-Set), einem Fahrraddynamo seines Sohnes und einem Klingeltransformator aufgebaut war. Als Wissenschaftler “wurden alle Formen und Glasröhrchen, die für die Analyse mit Monomer erforderlich sind, auch einzeln von ihm selbst hergestellt”, sagte das Kontaktlinsenmuseum. Wichterle patentierte seine Kreation 1965 mit der Nation Patent Development Corporation (NPDC) und brachte die Rechte zur Herstellung von Objektiven in die USA ein und unterlizenzierte sie an Bausch und Lomb. Heute verwenden fast 140 Millionen Menschen die von Wichterle entwickelte Version der Kontaktlinse für besseres Sehen.

Bild: @google.com