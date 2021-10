Austria in Sounds: öffentlich zugängliche Online-Konzerte in Rumänien

Drei Konzerte sind im Rahmen des Programms Austria in Sounds – Sounds of Contemporary Austria anlässlich des österreichischen Nationalfeiertags am 26. Oktober für das lokale Publikum online verfügbar.

Alle drei Konzerte werden von den Wiener Sängerknaben, dem Minetti Quartett und dem Trio KlaViS, einem Kammermusikensemble aus dem New Austrian Sound of Music Programm des Außenministeriums, gegeben.

Auf dem Programm steht auch das Videoportrait Bettina Rossbacher der Dichterin Rose Ausländer, die vor 130 Jahren in Cernăuţi geboren wurde.

Im Rahmen des Programms spielt der Madrigalchor die österreichische Hymne Land der Berge, Land am Strome.

Das Konzert der Wiener Sängerknaben anlässlich der Veröffentlichung ihres neuen Albums Together findet vom 26. bis 28. Oktober statt.

Das literarische Porträt Rose Ausländer. Ein Treffen ist zwischen dem 26. Oktober und dem 9. November möglich.

Das Haydn-Dvořak-Konzert des Minetti Quartetts ist vom 26. Oktober bis 9. November verfügbar.

Das Trio KlaViS Konzert gibt es am 26. Oktober um 18.30 Uhr.

Weitere Details zum Programm und wo es zu sehen ist Hier.

(Foto: Wiener Sangerknaben @ Lukas Beck, mit freundlicher Genehmigung des Österreichischen Kulturforums Bukarest)

[email protected]