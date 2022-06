Außenministerium zahlt sechsstellige Summen an Opfer des Havanna-Syndroms

WASHINGTON (AP) – Das Außenministerium bereitet sich darauf vor, Opfer mysteriöser Hirnverletzungen, die umgangssprachlich als „Havanna-Syndrom“ bekannt sind, mit sechsstelligen Auszahlungen zu entschädigen, so Beamte und ein Kongressassistent.

Aktuelle und ehemalige Mitarbeiter des Außenministeriums und ihre Familien, die „qualifizierte Verletzungen“ erlitten haben, seit Fälle im Jahr 2016 zum ersten Mal unter Mitarbeitern der US-Botschaft in Kuba gemeldet wurden, werden Zahlungen von jeweils etwa 100.000 bis 200.000 US-Dollar erhalten, sagten Beamte und der Berater.

Spezifische Beträge werden auf der Grundlage des Ausmaßes und der Schwere der Verletzungen der Opfer festgelegt, zu denen Hirnschäden gehören, die nicht auf Schwindel, kognitive Schäden, Seh- und Hörprobleme beschränkt sind, sagten Beamte und Helfer.

Zahlungen gelten nur für Opfer, die beim Außenministerium beschäftigt sind, und ihre Angehörigen. Die Entschädigung der anderen Opfer wird von der Bundesbehörde verwaltet, die sie beschäftigt hat. Etwa 20 % aller Opfer sind oder waren beim Außenministerium beschäftigt. Fast alle anderen waren bei der CIA oder dem Verteidigungsministerium angestellt, die ihre eigenen medizinischen Richtlinien haben.

Die Beamten und Berater sprachen unter der Bedingung der Anonymität vor der geplanten Veröffentlichung nächste Woche über den Plan des Außenministeriums, Opfer nach dem HAVANA Act zu entschädigen, den Präsident Joe Biden letztes Jahr unterzeichnet hatte.

Dieser Regelentwurf wird voraussichtlich Anfang nächster Woche veröffentlicht und wird erst nach einer 30-tägigen Frist, in der öffentliche Kommentare eingeholt werden, endgültig. Das Außenministerium wird zusammen mit dem Office of Management and Budget und dem Office of Personnel Management die Kommentare prüfen, bevor es eine endgültige Regelung erlässt.

Das Außenministerium lehnte es ab, die vorgeschlagenen Zahlungsbeträge am Donnerstag zu erörtern, stellte jedoch fest, dass das Gesetz von HAVANA es ermächtigt, „Zahlungen an Personal für bestimmte in Frage kommende Hirnverletzungen zu leisten“, und es verpflichtet, seine Pläne zur Umsetzung solcher Erleichterungen zu veröffentlichen, sagte er. würde „bald“ eintreffen.

Trotz fast sechsjähriger Ermittlungen konnten Wissenschaftler, Ärzte und Regierungsbeamte die Ursache der Verletzungen nicht ermitteln, von denen einige glauben, dass sie das Ergebnis von Mikrowellen- oder anderen Arten von Angriffen einer fremden Macht waren. Russland wird am häufigsten beschuldigt, hinter den mutmaßlichen Angriffen zu stecken, obwohl es keine Beweise gibt, die diese Behauptungen stützen.

Die mysteriösen Verletzungen wurden erstmals Ende 2016 unter Mitarbeitern der US-Botschaft in Havanna, Kuba, gemeldet und haben sich seitdem auf fast 70 Länder auf allen Kontinenten ausgebreitet, einschließlich der Ausnahme der Antarktis. Die Zahl der Meldungen ist seit Anfang dieses Jahres deutlich zurückgegangen.