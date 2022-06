‚Familienessen‘ Tribeca 2022 Rückblick

Slow-Burn-Horror ist heutzutage der letzte Schrei. Es kombiniert die Details des Arthouse-Kinos mit den provokativen Grundsätzen des Horrors und ist eine Übung im effektiven Aufbau von Atmosphären. Geduld und schwelendes Prestige brachten Schrecken in eine moderne Erweckung, aber solche Spannungen zu erzeugen ist nur ein Teil der Formel. Es muss Charaktere und Themen geben, die das Unbehagen ausdrücken.

Das unterscheidet visionäre Autoren wie Ari Aster und Robert Eggers beispielsweise von Peter Hengl, dessen Spielfilmdebüt Familienessen, der diese Woche auf dem Tribeca Film Festival 2022 uraufgeführt wird. Von der ersten langen Einstellung an kommt Hengls Regie-Künste voll zur Geltung. Aber während sich alles entwickelt, fragt man sich, wann es das sogenannte Abendessen endlich zum Hauptgericht schaffen wird. Man könnte sagen, das tut es nie.

Hengl präsentiert sofort eine interessante Charakterdynamik. Simi (Newcomerin Nina Katlein) ist ein ruhiges, großes 15-jähriges Mädchen, das sich wegen seines Gewichts nicht sicher ist. Als sie beschließt, die Osterferien bei ihrer Tante Claudia (erreichte österreichische Schauspielerin Pia Hierzegger), bekannter Kochguru, zu verbringen, hofft Simi, dass Claudia ihr beim Abnehmen helfen kann. Aber die Ernährungsanforderungen werden extrem und Simi ist schockiert, als sie von den unorthodoxen Methoden ihrer Tante erfährt.

Claudias zweiter Ehemann Stefan (Michael Pink, der die überzeugendste Darstellung des Films liefert) glaubt nicht ganz an die Methoden seiner Frau. Trotzdem ist er ihr total ergeben. Schließlich ist da noch Claudias Sohn Fillip (Alexander Sladek), der Simi gegenüber sofort aggressiv wird. Seine Argumentation ist zunächst unklar … und am Ende wirkt sie immer noch etwas düster. Es ist ein Mikrokosmos des Problems, das Hengls Film durchzieht – es gibt viele interessante Zutaten in der Mischung, aber sie wirken alle unausgereift.

Die Motivationen der Charaktere scheinen so einfach zu sein, dass sie wenig Sinn ergeben. Claudias Reaktion auf Simis Gewichtszunahme besteht darin, sie auszuhungern, so wie Claudia es bei sich selbst und ihrem Mann tut. Als jedoch seine wahre Absicht in einer überraschend frühen Szene mit wenig Konsequenzen klar wird, ist unklar, wie seine Hungermethoden seinem Endziel zugute kommen. Ehrlich gesagt ist auch unklar, wie der Horror-Twist des Films Claudias Obsessionen weiter untersucht. Warum ist sogar Claudia ein Gesundheitsguru? Wie kam sie dazu, ihr verdrehtes neues Verlangen zu entdecken oder zu schätzen? Keine dieser Fragen wird beantwortet, zumindest nicht so, dass dem Betrachter der Magen voll wird.

Um auf Fillip zurückzukommen, seine Motive sind ebenso verwirrend. Wann immer es möglich ist, ist er extrem unhöflich zu Simi und nennt sie eine „fette Kuh“. Als Simi Claudias neue Schülerin wird, eskaliert der Hass … aber nochmal, wo hat alles angefangen? Ist Fillip sauer auf sie, weil sie fett ist? Es gibt keinen Hinweis darauf, dass Fillip sich viel um ihren Körper oder ihr Körperbild im Allgemeinen kümmert. Gibt es da ein psychosexuelles Element? Nicht besonders – überlassen Sie das Stefan, eine weitere Charakterdynamik, die sich nicht erfüllt.

Die Dinge werden noch verwirrender, als Simi und Fillip sich zu sehen beginnen und sich sogar verschwören, gemeinsam zu fliehen. Es ist eine Beziehung, die sich nie im Text verankert anfühlt, und die beiden jungen Hauptdarsteller haben sehr wenig Chemie. Katlein macht sich alleine in den Szenen gut, aber ihre physische Präsenz bei den Dialogen ist etwas steif. Sladek hat eine bessere Präsenz, aber nicht gegen Katlein als Szenepartner.

Das Schlimmste daran ist, dass Hengl es versteht, eine einheitliche visuelle Identität zu schaffen. Die tiefen Grau-, Blau- und Grüntöne der Farbpalette halten die Welt fern. Kontrastreiche Beleuchtung macht nächtliche Szenen unglaublich gruselig. Lange gut geblockte Takes geben uns Zeit, die österreichische Landschaft zu leben und zu atmen. Der Film ist manchmal sogar dunkel komisch, was darauf hindeutet, dass der Film mit Elementen der Farce spielt. Es ist unklar, inwieweit dies beabsichtigt ist, aber es gibt einige ausgewählte Momente, die gegen die Esskultur verstoßen.

Darüber hinaus gibt es jedoch nicht viel. Im Laufe der Geschichte hat es wirklich immer weniger mit Körperbild zu tun und mehr mit Ritualen, wie es viele Horrorfilme dieses Genres beinhalten. Schließlich sind Osterferien. Doch anders als in Ari Asters Filmen, wo jedes religiöse Detail beim Aufbau der Welt akribisch ist, ist Hengls Konzept des Familienglaubens ziemlich oberflächlich. Es wirkt wie ein Derivat, das dem Grauen nur durch Assoziation eine tiefere Bedeutung verleiht.

Familienessen endet mit einem völlig neuen Nervenkitzel einer Schlusssequenz, vor der die zuvor offenbarte Wendung nun doppelt bestätigt wird. Es ist ein viel zu befriedigendes Finale für einen Film, der alles andere als das ist. FamilienessenDie Horrorvorstellung von ist für Hardcore-Genre-Fans zu abgeleitet und nicht greifbar genug, um gelegentliche Zuschauer abzuschrecken. Es sagt wenig über die Kultur aus, die dieser Film kommentieren soll, während es nur minimal an der Oberfläche seiner eigenen narrativen Möglichkeiten kratzt. Hengl hat ein Auge für modernen Horror, aber das Schreiben passt einfach nicht. Bitte prüfen.

Familienessen hatte seine Weltpremiere in der Midnight-Sektion des Tribeca Film Festival 2022.

Direktoren: Peter Hengl

Dauer: 97m

Gießen: Pia Hierzegger, Nina Katlein, Michael Pink, Alexander Sladek