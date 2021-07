Aurora auf dem Mars von VAE-Orbiter in ultraviolettem Licht entdeckt

Eine Raumsonde um den Mars hat die bisher klarsten Ansichten von außerirdischen Polarlichtern auf dem Roten Planeten aufgenommen.

das Hoffnungsprobe in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Anfang Februar auf dem Mars ankam, entdeckte das fleckige Nordlicht am Nachthimmel des Mars. Die erstaunlichen Beobachtungen könnten Wissenschaftlern helfen, die Atmosphäre des Mars besser zu verstehen und wie sich die Polarlichter auf dem Roten Planeten von ähnlichen Lichtshows auf der Erde unterscheiden.

Der Orbiter Hope der Vereinigten Arabischen Emirate hat das ultraviolette Leuchten der Polarlichter eingefangen, die über den Mars verstreut sind. VAE-Mission zum Mars

Polarlicht treten auf, wenn geladene Teilchen aus dem Weltraum mit Atomen in der Atmosphäre interagieren, sie mit Energie versorgen und sie zum Leuchten bringen. Auf der Erde spielt es sich wie das Nord- und Südlicht ab. Wenn hochenergetische Teilchen von der Sonne auf das Magnetfeld des Planeten treffen, energetisieren sie Atome in der oberen Atmosphäre, um spektakuläre Anzeigen von grünem, violettem, rotem und blauem Licht zu erzeugen.

Aber auf dem Mars sind die Polarlichter anders, da angenommen wird, dass der Rote Planet vor Milliarden von Jahren sein globales Magnetfeld verloren hat, in einem mysteriösen Prozess, der die einst dichte Atmosphäre des Mars langsam zerstörte.

“Was wir stattdessen sehen, sind Magnetfelder, die für den Mars einzigartig sind”, sagte Justin Deighan, Planetologe an der University of Colorado und stellvertretender wissenschaftlicher Direktor der Hope Orbiter-Mission. “Sie stammen von Mineralien in der Marskruste, die sich zu Beginn des Sonnensystems bildeten, als wir dachten, der Mars hätte ein globales Magnetfeld wie die Erde.”

Die Überreste des Mars-Magnetfelds sind im Wesentlichen in diesen Mineralien eingeschlossen, die über den Planeten verstreut sind, fügte Deighan hinzu.

„Aus diesem Grund werden die geladenen Teilchen nicht auf den Nord- und Südpol gerichtet, wie wir normalerweise Polarlichter auf der Erde sehen“, sagte er. “Auf dem Mars sind sie überall.”

Diese Arten von atmosphärischen Lichtshows, die auf bestimmte magnetische Bereiche lokalisiert sind, werden als diskrete Polarlichter bezeichnet.

Wissenschaftler wollen Polarlichter auf dem Mars studieren, weil sie nicht nur die Eigenschaften der Atmosphäre des Planeten enthüllen, sondern auch andere Geheimnisse des Sonnensystems lösen können.

“Es spielt in diese allgemeinen Fragen ein, wie Planeten mit ihrem Stern interagieren”, sagte Deighan. „Wie beeinflusst die Sonnenenergie die oberen Atmosphären der Planeten? “

Während Mars und Erde sehr unterschiedliche Welten sind, kann das, was auf dem Roten Planeten passiert, Licht in die nähere Umgebung bringen.

„Es gab Zeiten in der Vergangenheit der Erde, in denen sich das globale Magnetfeld neu orientierte oder schwach wurde, sodass die Erde in diesen Übergangszeiten eher wie Venus oder Mars ausgesehen hätte“, sagte Deighan. “In diesem Sinne kann uns der Mars Dinge über die Erde erzählen, die wir im Moment nicht wirklich studieren können.”

Die unscheinbaren Polarlichter wurden Ende April und Anfang Mai beobachtet, als Wissenschaftler VAE-Mission zum Mars testeten Instrumente an Bord der Hope-Sonde. Der Orbiter, der im Juli 2020 ins All startete, soll die Atmosphäre des Mars untersuchen.

Die im ultravioletten Licht eingefangenen Polarlichter waren die ersten großen wissenschaftlichen Entdeckungen der Emirates-Mars-Mission.

„Das gesamte Wissenschaftsteam ist begeistert“, sagte Deighan. “Es war schön, diese coole und lohnende Zeit zu haben, um so früh zu sehen.”