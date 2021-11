Astronomen haben möglicherweise zum ersten Mal einen Planeten in einer anderen Galaxie entdeckt

Die Exoplanetenjagd wagt sich über die Milchstraße hinaus. Astronomen mit NASA Chandra Röntgenobservatorium verfügen über erkannt was die ersten Anzeichen eines Planeten in einer anderen Galaxie sein könnten. Das Team bemerkte einen Abfall der Röntgenhelligkeit, der darauf hindeutet, dass ein Planet an einem Stern in der 28 Millionen Lichtjahre entfernten Messier-51-Galaxie (auch bekannt als M51) vorbeizieht. Zum Kontext, alle Kandidaten-Exoplaneten der Milchstraße sind nicht mehr als 3.000 Lichtjahre von der Erde entfernt – dieser Planet würde bei einer Bestätigung leicht einen Entfernungsrekord aufstellen.

Die Natur der Sterne machte das Kunststück möglich. Da sich die Forscher auf binäre Röntgenlichtsysteme konzentrieren mussten, bei denen der Bereich der Lichtstrahlen relativ klein ist, war der Transit deutlich leichter zu erkennen. Die konventionelle Detektion von nahen Sternen erfordert eine viel empfindlichere Lichtdetektion, da ein Planet möglicherweise nur eine kleine Lichtmenge von einem bestimmten Stern blockiert.

Der Planet selbst ist vermutlich so groß wie Saturn, würde aber seine Wirte (einen Stern mit der 20-fachen Sonnenmasse sowie ein Schwarzes Loch oder einen Neutronenstern) in doppelter Entfernung umkreisen.

Die Wissenschaftler glaubten nicht, dass die Abstufung auf Gaswolken oder Staub zurückzuführen war, da diese nicht dem Ereignis entsprechen, das sie in M51 aufgezeichnet haben. Ein Planet würde sich jedoch mit den Daten ausrichten.

Die Herausforderung besteht, wie Sie sich vorstellen können, darin, diese Daten zu überprüfen. Die große Umlaufbahn des Planeten könnte einen weiteren Transit für etwa 70 Jahre ausschließen, und es wäre nicht genau klar, wann Astronomen einen Blick darauf werfen sollten. Der dreistündige Transit dieses Kandidatenplaneten bot kein großes Fenster. Es geht auch davon aus, dass der “lebende” Stern nicht explodiert und den Planeten in Strahlung badet.

Wenn es jedoch eine Bestätigung gäbe, wäre die Entdeckung sehr wichtig. Obwohl es keine großen Zweifel an der Existenz von Planeten in anderen Galaxien gibt, wäre es hilfreich, einige Beweise für ihre Existenz zu haben. Es könnte auch den Umfang der zukünftigen Planetenforschung erheblich erweitern, um die galaktische Nachbarschaft und nicht nur benachbarte Sterne einzubeziehen.