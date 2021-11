Der Filmemacher von “Pumping Iron” wurde 78 Jahre alt – Deadline

Dokumentarfilmregisseur George Butler, am besten bekannt für seinen Film von 1977 Pumpeisen der den österreichischen Bodybuilder Arnold Schwarzenegger an die Spitze Hollywoods brachte, starb am 21. Oktober in seinem Haus in New Hampshire an einer Lungenentzündung. Er war 78 Jahre alt und sein Tod wurde von seinem Sohn Desmond Butler, einem Reporter der Washington Post, bestätigt.

Butler hat während seiner vier Jahrzehnte währenden Karriere mehr als 10 Filme gedreht. Er führte Co-Regie Pumpeisen mit Robert Fiore.

Als Sohn eines britischen Offiziers verbrachte er seine Kindheit in Somalia und Jamaika.

Sein neuestes Projekt, Tiger-Tiger, ist für nächstes Jahr geplant. Der Film folgt einem Großkatzen-Umweltschützer durch die Wildnis Indiens und Bangladeschs.

Butler hatte in den 1970er Jahren als Journalist über Bodybuilding berichtet und an einem Buch zu diesem Thema mitgewirkt, bevor er Geld für den Film sammelte. Der Film schärfte exponentiell das Profil von Schwarzenegger, der zu dieser Zeit nur wenige kleine Rollen in Fernsehen und Film gespielt hatte. Der Film zeigt sein Training im Gold’s Gym in Venice, Kalifornien, als er versuchte, seinen Bodybuilding-Titel Mr. Olympia in Südafrika gegen Lou Ferrigno zu verteidigen, der auch eine Karriere in Hollywood anstrebte, insbesondere als Charakter Der unglaubliche Hulk Fernsehshows.

Schwarzenegger lobte Butler in einem Tweet, der kurz nach seinem Tod gesendet wurde.

“Wenn ich an all die Leute denke, die für das Wachstum des Bodybuildings und die Verbindung des Sports mit der Öffentlichkeit verantwortlich waren, fallen mir ohne Zweifel zwei der ersten Menschen ein, George Butler und Charles Gaines”, schrieb er.

Butler fuhr fort, den Film von 1985 zu inszenieren Pumpeisen II: Frauen, und der Dokumentarfilm von 2004 Stromaufwärts, vertritt den zukünftigen US-Außenminister John Kerry. Der Film über Kerrys Dienst im Vietnamkrieg wurde in dem Jahr veröffentlicht, in dem Kerry als demokratischer Kandidat für das Präsidentenamt kandidierte.

Zu seinen anderen Werken gehörten Ausdauer, ein Film aus dem Jahr 2000 über Ernest Shackletons Expedition in die Antarktis im Jahr 1914 und in den 2006er Jahren Wandermars, über die Mars-Erkundungsrover.

Butler hinterlässt seine Frau und Autorin / Produzentin Caroline Alexander, die Söhne Desmond und Tyssen sowie sechs Enkelkinder. Ein Gedenkplan wurde nicht angekündigt.